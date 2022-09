Los peores años en la vida de Ryan Gosling

Ryan Gosling es dueño de una carrera excepcional en Hollywood. En la actualidad, es uno de los actores más requeridos por las productoras siendo capas de ponerse en la piel de cualquier personaje y enfrentar diversos desafíos, dado que se convirtió en una de las estrellas más multifacéticas de la industria.

Mientras está terminando el rodaje de la película Barbie, en la que se lo verá como el famoso novio de la muñeca, Ken, disfruta del éxito que le dejó El hombre gris, la película de acción más cara producida por Netflix, que además ya confirmó una segunda parte.

Ryan Gosling como Ken.

A lo largo de sus años como actor, Ryan Gosling conquistó al mundo entero en una de las cintas románticas más famosas de todos los tiempos, como Diario de una pasión, y a la audiencia con su talento en el musical La La Land, por el que estuvo nominado al Óscar como Mejor Actor y se llevó el Globo de Oro.

Pero sus primero años no fueron fáciles. Aunque comenzó su carrera cuando tenía 12 años siendo parte del Mickey Mouse Club, no obtuvo el papel que le habían prometido y la productora le dio más posibilidades a otros niños como Christina Aguilera, Britney Spears y Justin Timberlake. Sin embargo la experiencia fue única y le abrió un montón de puertas, pero en aquel entonces se le mezcló con un difícil presente personal que lo tenía muy mal.

Los padres de Ryan Gosling se separaron cuando él tenía 13 años, luego de largos meses de discusiones en casa que hacían que su ambiente no sea el más indicado. En aquel momento, su ídolo de ficción era Rambo, por lo que el actor encontraba como modo de descargar sus dolores y frustraciones la violencia y los golpes. Todo eso lo llevó a ser un niño problemático en el colegio y a no ganarse el cariño de sus docentes.

Además, empezó a sufrir bullying por parte de sus compañeros tras el divorcio, lo que generaba más bronca y violencia en él. Todo derivó en una particular situación que generó un gran revuelo en la escuela: Ryan asistió con un cuchillo de carnicero y lo sacó cuando comenzaron a molestarlo. Su explicación fue que lo había visto en Rambo.

Ryan Gosling con Justin Timberlake en Mickey Mouse Club.

A todo eso se le sumó que los maestros se daban cuenta que no prestaba atención o que le tenían que explicar un tema más de una vez para que logre entenderlo. “Me esforzaba mucho, pero no podía recordar qué era lo que enseñaban los maestros. Me resultaba muy difícil aprender cosas que para el resto eran de lo más sencillas, y por eso me llevaron a clases de educación especial”, contó el actor en una entrevista sobre aquella época.