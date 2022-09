Tom Hanks reveló por qué no hubo una secuela de Forrest Gump

Es un clásico del cine, todos la vimos más de una vez, sabemos cada una de sus frases épicas y guardamos en la memoria varias fotografías de un film que nos sigue emocionando. Forrest Gump es la que siempre vas a encontrar entre las listas de películas preferidas y a más de uno le hubiera gustado ver cómo seguían las vidas de padre e hijo. A pesar de que existieron conversaciones para una secuela, Tom Hanks reveló que sólo duró unos minutos y confesó el motivo por el que la segunda parte no existió.

Tom Hanks reveló que una potencial Forrest Gump 2 estuvo en boca de todos sus creadores durante al menos 40 minutos. Esto antes de que se descartara por completo la idea. Sin lugar a dudas una mala noticia, porque una continuación de la historia es algo que seguramente muchas personas alrededor del mundo quisieran ver. No obstante, tal parece que ni sus creadores, ni el actor principal están del todo interesados. “Diré que, mucho tiempo después, intentamos hablar sobre otra Forrest Gump, pero eso duró 40 minutos”, dijo Hanks durante una entrevista reciente en un podcast. “Y luego nada… dijimos, ‘Chicos, por favor’”.

El director Robert Zemeckis y Tom Hanks se han reunido este año de nueva cuenta gracias a Pinocho. El live action de Disney cuenta con el mando del director y la gracia del histrión como el tradicional Gepetto. El simple hecho de tenerlos juntos ya es razón suficiente para recordar el clásico de 1994 y preguntarse por qué no vimos mucho más de ello.

Tom Hanks reveló que existió un momento en el que se debatió la posibilidad de Forrest Gump 2.

De hecho, la película está basada en la novela escrita por Winston Groom, misma que tuvo una secuela. Forrest Gump 2 en papel, se publicó un año después del estreno de la cinta ganadora del Óscar. Lleva por nombre Gump and Co. y sigue la historia del protagonista y su hijo, mientras navegan por la vida en la década de los ochenta. La única ocasión en la que tal producción estuvo muy cerca cumplirse fue en el año 2001, muy poco antes del atentado a las Torres Gemelas del 9/11. El guionista Eric Roth relató que el libreto estaba escrito y tenía todas las intenciones de pujar por su realización en imagen. Incluso explicó en qué punto estaría situado el inicio de la historia, pero luego sucedió lo inesperado.

“Quiero comenzar la película literalmente dos minutos después del final de la última, con él en el banco del autobús esperando a que su hijo llegue a casa de la escuela. Pero entregué el guion la noche anterior al 11 de septiembre”, dijo Roth. “Y nos sentamos, Tom y Bob [Zemeckis] y yo, nos miramos y dijimos: ‘No creemos que esto ya sea relevante. El mundo había cambiado’. Ahora, obviamente, el tiempo ha pasado, pero tal vez algunas cosas deberían ser solo una cosa y dejarlas como están”.

Tom Hanks en Forrest Gump.

Por su parte Tom Hanks tiene una opinión no muy gentil sobre las secuelas. El también actor de Náufrago dijo estar agradecido de no haber firmado nunca una especie de multi-contrato. Uno que desde el principio lo comprometa a estar amarrado a una saga por muchos años. “Algo inteligente que hice es que nunca firmé un contrato que tuviera una obligación contractual con una secuela”, dijo Hanks. “Siempre he dicho, ‘Chicos, si hay una razón para hacerlo, hagámoslo. Pero ustedes no pueden obligarme’. Existe esa inclinación natural que es una de puro comercio que dice: ‘Oye, acabas de tener un éxito, así que hazlo de nuevo y tendrás un éxito‘”.

Aunque nunca vimos ni veremos una Forrest Gump 2, de cualquier forma Tom Hanks y Robert Zemeckis se han reunido en varias ocasiones. Desde el drama Náufrago, hasta la animación navideña El expreso polar, y ahora Pinocho, la cual llegará a Disney Plus el próximo 8 de septiembre.