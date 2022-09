Por qué Alexis Bledel, la actriz de Gilmore Girl, está pasando el peor momento de su vida

Alexis Bledel ganó gran popularidad cuando se puso en la piel de Rory Gilmore en la famosa serie Gilmore Girl, que contó con siete temporadas que se trasmitieron desde el 2000 al 2007, además de una miniserie de cuatro episodios en 2016.

Otro de los roles fundamentales en la carrera de la actriz que ya tiene 40 años fue el que interpretó en la saga de películas Un verano en pantalones, donde compartió elenco con America Ferrera, Amber Tamblyn y Blake Lively.

Alexis en Gilmore Girl.

Sin embargo, en la actualidad Alexis Bledel estaba siendo parte de la serie que le permitió ganar un Premio Emmy, Handmaid’s Tale, la cual anunció que abandonaría inesperadamente. A eso se le sumó que tras ocho años de casada, terminaba su matrimonio con Vincent Kartheiser, el padre de su hijo.

Pero desde sus comienzos, la estrella de Hollywood aseguró que nunca se imaginó para su vida la fama y la popularidad que le trajo su paso por Gilmore Girl, y mucho menos ser una actriz reconocida: “Nunca me imaginé como actriz, si tengo que ser sincera… En realidad, siempre me imaginé estando detrás de cámara”.

Lo cierto es que Alexis Bledel siempre fue muy perfil bajo, súper tímida y le costó mucho lidiar con la prensa y con el hecho de ser el centro de atención. Pero las recientes decisiones que tomó en su vida la pusieron en el foco de atención, perseguida por los paparazzis desesperados por encontrar su imagen en este proceso de transición y principalmente su voz.

La decisión de la actriz de abandonar la quinta temporada de Handmaid’s Tale podría estar ligada a la separación de su marido, pero también al alto costo que significó para ella ponerse en la piel de Emily, quien la llevó a filmar escenas muy fuertes a las cuales se refirió en alguna ocasión: “Había escenas que me dejaban enferma... Como cuando Emily es torturada, por eso busqué pasar con ese papel un tiempo limitado, tan solo un par de veces por mes”.

Alexis y Vincent.

Con respecto a los motivos que la llevaron a separarse de Vincent Kartheiser, hasta el momento se desconocen. Ninguno de los protagonistas de la historia habló con la prensa, y la única declaración que se tiene es una del actor que revela por qué no habla de su vida personal: “Si abro esa puerta con el mundo, entonces van a entrar sentimientos que no me gustan. El amor es mágico, espiritual, no se siente correcto ostentarlo”.