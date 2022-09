Las fotos que confirman la reconciliación de Bradley Copper e Irina Shayk

Bradley Cooper es uno de los actores de Hollywood que mayor popularidad ganó en la última década. Por su parte, Irina Shayk es una supermodelo de origen ruso que alcanzó gran fama mundial gracias a la portada de la revista Sport Illustrated Swimsuit.

Ambos se cruzaron en un evento en New York en 2015. En ese momento la modelo acababa de terminar su famosa relación con Cristiano Ronaldo y él con Suki Waterhouse, por lo que estaban listos para volver a apostar al amor. Comenzaron a salir en el total anonimato hasta que un año después confirmaron la relación en un evento al que asistieron como pareja.

Bradley e Irina recientemente en Bahamas.

En noviembre de 2016, Irina Shayk fue al desfile de Victoria’s Secret luciendo su pancita de embarazada, hecho que confirmaba que Bradley Cooper sería papá por primera vez. En marzo del año siguiente llegó a sus vidas Lea De Seine, el gran amor de sus vidas.

Sin embargo la relación no duró mucho tiempo, porque en 2018, tras el estreno de A star is Born, la película que protagonizó y dirigió el actor junto a Lady Gaga, se confirmó la separación de la pareja. Según dicen, la modelo no habría resistido los rumores que decían que algo pasaba entre el actor y la estrella de su cinta.

Pero ahora, mientras Bradley Cooper enfrentaba rumores de romance con Huma Abedin, ex asesora política de Hillary Clinton, y se decía que Irina Shayk estaba comenzando una historia de amor con Kanye West, la expareja sorprendió a todos al irse de vacaciones juntos, acompañados de su pequeña hija.

Los tres viajaron a las las islas Bahamas, desde donde la modelo compartió una serie de fotografías entre las que se la ve muy cerca de quien fue su pareja durante cuatro años. La imagen los muestra felices y muy cariñosos, dado que ella está apoyada en el hombro de él.

Bradley e Irina paseando con su hija Lea.

Sumado a esa fotografía que despertó los rumores, Bradley Cooper e Irina Shayk volvieron a ser captados por las cámaras, en esta ocasión por un paparazzi. La supuesta expareja fue vista paseando por las calles de New York de la mano de su hija Lea. Además, según aseguraron diversos portales, se abrazaron y mostraron muy cariñosos entre ellos en ese mismo paseo, que es el primero que los muestra juntos desde las vacaciones.