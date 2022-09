Estos son los actores que se transformaron drásticamente para una mejor interpretación de su papel

Cada uno de los nombres de Hollywood que oímos a diario no están allí porque sí. Todos se ganaron su lugar y no hay dudas del nivel de compromiso y profesionalidad que ejercen cuando se trata de interpretar un papel que pide poner la cabeza, el tiempo y también el cuerpo. Sin embargo, muchas veces ponerse en la piel de un personaje puede traer aparejado problemas de salud difíciles de prever si no se acompaña de un buen especialista médico. Algunos de los actores que accedieron a transformaciones drásticas fueron Natalie Portman, el aclamado por todos Christian Bale, o el más reciente, Brendan Fraser.

Brendan Fraser

El actor de 53 años nos dejó sorprendidos en el adelanto de su nueva película La Ballena (The Whale), en la que interpreta a Charlie, un escritor que abandona a su familia para huir con su amante gay, pero tras la muerte de éste comienza a comer compulsivamente al grado de sufrir de obesidad mórbida. El su nuevo papel, Fraser se ve como un hombre de casi 300 kilos.

Brendan Fraser en The Whale.

Charlize Theron

En dos ocasiones, Charlize Theron ha tenido que arriesgar el físico para crear un personaje. La primera vez fue en Monster donde le apostó al 100 por ciento para hacer totalmente creíble a Aileen Wuornos, una mujer inspirada en el caso real de una ex prostituta ejecutada en 2002 por haber matado a siete hombres que, dijo, la habían violado, entre 1989 y 1990. La crítica especializada elogió el desempeño de Theron debido a que subió cerca de 15 kilos. Además del sobrepeso que ganó, la actriz usó prótesis tanto en la cara como en otras partes del cuerpo y le añadieron una dentadura falsa. Su interpretación le valió el premio Oscar a la Mejor Actriz en 2004.

Charlize Theron en Monster.

Otro momento cumbre en su carrera fue cuando en 2018 hizo a Marlo para la película Tully, bajo la dirección de Jason Reitman. Su papel fue el de una mamá de tres hijos que al paso de los días comienza a subir de peso. La actriz recordó que al principio fue divertido comer de todo, sobre todo dulces, pero después ya no lo fue tanto. En entrevista con Entertainment Tonight, en 2018, dijo que ponía la alarma para levantarse a comer en medio de la noche.

“Me despertaba a las dos de la mañana y me comía un plato de macarrones con queso frío. Por primera vez en mi vida tuve que comer muchos alimentos procesados y tomaba bebidas con azúcar. Mi hijo pequeño estaba convencido de que tenía un bebé en mi estómago y yo pensé que era demasiado real para mí”, comentó.

Christian Bale

Una de las interpretaciones más sorprendentes del cine es la que Christian Bale hizo de Trevor Reznik, un hombre que sufre de insomnio y comienza a tener alucinaciones en la película El maquinista (2004). Para lograr la caracterización perfecta de un hombre de 50 kilos con una estatura de 1.83 metros, el actor comenzó a disminuir su ingesta de alimentos cuatro meses antes del rodaje.

De acuerdo con las notas de producción del filme, Bale quería pesar hasta 45 kilos, pero la producción se lo prohibió a fin de no poner en mayor riesgo su salud. Para lograr una delgadez extrema, ingería una taza de café solo por las mañanas y sin azúcar; además, una manzana o lata de atún al día.

Christian Bale en El Maquinista.

Una vez que concluyó la filmación, el actor hizo lo posible para recuperar 30 kilogramos a base de una correcta alimentación rica en proteínas y ejercicio como levantamiento de pesas para la creación de su papel como estelar en Batman Begins. Sin embargo, ahí no terminaron los retos para Christian Bale, a quien la crítica especializada describe como el rey indiscutible de las caracterizaciones físicas.

En 2018, de nueva cuenta, se sometió a un cambio drástico en su apariencia. Subió 20 kilos para darle vida a Dick Cheney en Vice, que narra la vida del ex presidente de Estados Unidos del mismo nombre. “Nunca antes había ido a un médico o nutricionista sobre ganar o perder peso para mis papeles. Nunca es saludable aumentar esa cantidad de peso en poco tiempo, pero lo hice de la manera más saludable, ya tengo más de 40 años”, declaró a CBS en aquel entonces.

Natalie Portman

“Había noches en las que pensaba que, literalmente, iba a morir. Fue la primera ocasión en que entendí cómo puedes ser absorbida por un papel que puede echarte para abajo", confesó Natalie Portman en 2011 al Huffington Post. La actriz se refería al ritmo de trabajo, el estrés y las exigencias de la producción para interpretar a Nina Sayers en El cisne negro. Para lograrlo, se sometió a una estricta dieta y entrenamiento a fin de perder nueve kilos. Su personaje fue el de una bailarina con un desorden de personalidad; además, tiene problemas de anorexia, bulimia y narcisismo. “Probablemente es bipolar”, decía Natalie.

“Tengo miedo de muchas cosas y no ando buscando el peligro. Me gustan las experiencias extremas, pero no las que siento que ponen en peligro mi vida. En lo que respecta al trabajo, trato de hacer cosas que me dan miedo porque me desafían. Pero no sabía en la que me metía con esto”, declaró en 2011 a La Nación.



Joaquin Phoenix

Antes de comenzar el rodaje de Joker (2019), Joaquin Phoenix pesaba 81 kilos, algo que, midiendo 1.73 metros, podría estar en un peso más o menos ideal. Sin embargo, el director de la película, Tod Phillips, le pidió que intentara estar en un peso aproximado de 57 kilos para hacer más creíble al personaje. El director le ofreció la asesoría de un nutricionista para que lograra perder peso de una manera progresiva y controlada, pero el actor “decidió hacer su propia dieta. Se alimentó de manzanas durante todo el verano”, según declaró Tod Phillis en la edición blu-ray de la película.

Al poco tiempo, Joaquin Phoenix desmintió esta versión y aseguró que un médico lo supervisó todo el tiempo que, incluso, “también comía lechuga y ejotes al vapor”, dijo a Access Hollywood. Después reconoció que limitar tanto su alimentación hizo que durante los meses de rodaje tuviera la sensación de que perdía el control de sus actos. "Comer poco me afectó psicológicamente. Uno empieza a enloquecer cuando pierde esa cantidad de peso en tan poco tiempo”. Joaquin Phoenix en Joker.

Jared Leto

Jared Leto dejó sorprendido al público cuando a través de las redes comenzó a circular una fotografía en la que se muestra cómo quedó su cuerpo tras someterse a una dieta muy estricta para encarnar a Rayon en la película Dallas Bluyer's Club. Se trata de una mujer transgénero con VIH. El actor perdió 15 kilos, se quitó las cejas y se depiló todo el cuerpo. Explicó que su representación se basaba en las personas transgénero que conoció mientras investigaba para el papel. Jared Leto en Dallas Bluyer's Club.

Pero eso no fue todo, tan sólo fue uno de los sacrificios que ha hecho a lo largo de su carrera porque uno más lo adaptó para la película Chapter 27, en la que Leto dio vida a Mark David Chapman, el asesino de John Lennon. El actor subió de peso tan rápido, por lo menos unos 30 kilos más, que terminó sufriendo la enfermedad de gota. Su médico estaba tan preocupado por el descontrol que sucedía en su cuerpo, que le recetó pastillas para bajar el colesterol.