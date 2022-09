Estos fueron los supuestos romances más sonados de Adela Noriega

La actriz mexicana Adela Noriega se alejó de la vida pública hace 14 años para dedicarse por completo a su familia, de la que en realidad se sabe poco. Desde entonces, poco se sabe de su vida amorosa, la cual ha estado llena de rumores y mitos, algunos de los cuales, hasta hoy día, siguen sin ser aclarados.

Uno de los primeros rumores sobre sus parejas surgió a raíz de su participación en el video "Palabra de honor" junto a Luis Miguel, en 1984. Todos los medios de comunicación aseguraron que ambos estaban saliendo debido a la gran química que mostraron durante la filmación. Sin embargo, el rumor nunca se confirmó, y fue hasta 1998 durante una entrevista con la presentadora de origen cubano Cristina Saralegui que la actriz aseguró que habían salido, pero solo como amigos, y que entre ellos nunca existió una relación de pareja.

Uno de los supuestos romances que tuvo Adela fue con Luis Miguel, cuando grabaron juntos el videoclip de "Palabra de honor".

El siguiente rumor apareció en 1987 cuando protagonizó la telenovela "Quinceañera", en la cual participó el también actor mexicano Ernesto Laguardia. Muchas personas cercanas a ellos aseguraron que ambos tenían una relación, pero Univisión aseguró que la artista confesó en alguna ocasión que el supuesto noviazgo con Laguardia nunca fue real y que solo eran grandes compañeros de trabajo. Un año después, en 1988, la volvieron a relacionar con otro de los actores con el que compartió la pantalla chica. En esta ocasión se trataba de Eduardo Yáñez, a quien conoció grabando "Dulce Desafío". En aquel entonces la actriz volvió a negar el supuesto romance.

Fernando Carrillo se enamoró de Adela Noriega, pero el amor no fue correspondido.

¿Adela Noriega fue pareja de un ex presidente de México?

Sin duda, el rumor que hasta ahora sigue dando de qué hablar asegura que Noriega tuvo una relación con Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México. Fue a finales de los años 80 cuando se empezó a relacionar a la actriz con el político, e incluso son muchas las personas que actualmente aseguran que tuvo un hijo con él, aunque nadie tiene pruebas de ello.

Sin embargo, la actriz también negó dicha relación durante la entrevista con Cristina Saralegui en la que aseguró que solo conoce a Salinas de Gortari porque lo veía en la televisión. “Eso fue terrible, me inventaron dos hijos y me inventaron una relación con él. Al principio me dio rabia, Cristina, porque yo quería salir y decirle a toda la gente que no era cierto. Después ya me dio risa, porque yo al expresidente lo conozco como lo conocemos todos, por televisión, y por televisión no quedas embarazada”, dijo.

El último rumor sobre la vida amorosa de Adela Noriega surgió en la telenovela “María Isabel”, de 1997, donde sus seguidores comenzaron a creer que salía con el actor Fernando Carrillo. La actriz también negó la relación, pero el actor confesó en 2014 que sí estaba enamorado de ella, pero no fue correspondido.