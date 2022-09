Blonde, la película que cuenta parte de la historia de Marilyn Monroe, fue ovacionada de pie en el Festival de Cine de Venecia

Definitivamente, se trataba de una de las cintas más esperadas del año, a pesar de las controversias del último tiempo y del malestar de su actriz principal y del director por la clasificación que recibió para mayores de 18. Las expectativas generadas en torno a la vida de la estrella rubia, superó cualquier idea imaginada. Blonde, la película basada en la vida de Marilyn Monroe y que es interpretada por la artista cubana Ana de Armas, fue ovacionada de pie durante 14 minutos en el Festival de Cine de Venecia por las figuras más destacadas de la industria cinematográfica.

Desde su salto a la fama, Ana de Armas se perfiló como la gran promesa de Hollywood. Pero aquello ya no es un pronóstico de lo que podría ocurrir en un futuro. Por el contrario, se encuentra atravesando en este mismo momento un importante presente profesional. Es que acaba de estrenar Blonde, la película sobre Marilyn Monroe, en el Festival de Venecia. Y como si aquello no fuera suficiente, recibió una ovación de pie que superó los 14 minutos.

El film, que llegará a Netflix el próximo 28 de septiembre, se basa en el bestseller de Joyce Carol Oates. No se trata de una biopic, sino que el gigante del streaming la define como una “audaz reinterpretación de una de las grandes leyendas de Hollywood”. En este sentido, incluirá tanto una biografía de la mítica actriz estadounidense como algunos tintes de ficción que imaginan su intimidad bajo la dirección y el guion de Andrew Dominik.

¿Cómo será exactamente? La sinopsis oficial difundida por Netflix señala: “Su inestable infancia -cuando era Norma Jeane-, su meteórico ascenso a la fama, sus aventuras amorosas. Blonde difumina la frontera entre hechos y ficción para explorar el abismo cada vez mayor entre su vida privada y la pública”. Acompañan en el reparto a Ana de Armas Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel y Evan Williams.

Desde la alfombra roja, la noche comenzó a vivirse a pura emoción. La actriz principal desfiló por la red carpet con un imponente vestido rosado de Louis Vuitton que, con su escote halter y su falda plisada, hace referencia al inolvidable look de Marilyn Monroe en The Seven Year Itch de 1955. Por su parte, el color elegido es un claro guiño a Gentlemen Prefer Blondes, la cinta estrenada en 1953. Con sus joyas, completó un estilo acorde al evento que guarda la nostalgia de esta figura del cine.

Ana de Armas en el Festival de Cine de Venecia en la alfombra roja.

La aparición sorpresa de Brad Pitt, productor de Blonde, cautivó a todos los presentes en el Festival de Venecia. Pero, más allá de las celebridades que llamaron la atención, la película consiguió estar a la altura con excelentes críticas. Según Deadline, Ana de Armas aprovechó la conferencia de prensa previa para referirse a su increíble conexión con la actriz: “Creo que ella estaba muy cerca de nosotros. Creo que estaba feliz. Pasar por los lugares en los que estuvo y filmar en su casa, fue una sensación muy fuerte. Había algo en el aire y creo que Marilyn estaba aprobando lo que estábamos haciendo”.