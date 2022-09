Yolanda Andrade aseguró sufrir bullying en las redes sociales por ser gay

A nadie le resulta sorprendente. Durante los últimos años más y más personas se animaron a salir del clóset y manifestar abiertamente su orientación y deseo sexual. Un gran empuje para ello fueron las celebridades que alentaron a sus seguidores y fans a hacer lo mismo y no esconderse más, entre ellos, la conductora Yolanda Andrade a quien ya le hemos conocido antiguas parejas, sin embargo, en esta ocasión y a pesar de sentirse orgullosa de quién es, expresó que se sintió agredida en las redes sociales por ser ‘gay’.

Yolanda Andrade fue una de las invitadas al homenaje que recibió la actriz Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes y durante su encuentro con la prensa aclaró algunos temas polémicos en los que ha estado envuelta recientemente. A pesar de que la conductora se ha mostrado abierta para hablar de su vida sentimental junto a algunas mujeres del medio artístico, esta vez reveló que ser gay la ha llevado a ser víctima de bullying en redes sociales.

“El bullying no es un juego es una campaña que yo tengo con Thalia, y queda muy claro que el bullying no es un juego, por primera vez se mete la bandera y me llaman de todo, pero no me… es que si me dices lesbiana no me voy a ofender porque lo soy”, explicó Andrade.

Yolanda Andrade aseguró que sufrió bullying en las redes sociales por ser 'gay'.

La también actriz recalcó que este tipo de expresiones para “ofender” la emplean personas que no han sido educadas correctamente. “¿Por qué te vas a sentir mal?, ya estamos en otra época, yo creo que empieza desde la educación de la casa y no hacer etiquetas y cosas así en la casa”, recalcó Andrade.

Sin embargo, la conductora del programa Montse y Joe cambió de actitud y se mostró hermética al escuchar las primeras preguntas sobre Verónica Castro, con quien asegura haber tenido un romance.

Mientras los periodistas le preguntaban por las fotos que compartió la semana pasada junto a la mamá de Cristian Castro y si esto fue producto de un hackeo en Instagram, Yolanda solo dijo: “Sí, me las hackearon, pero las recuperé”. Finalmente, Andrade decidió terminar la entrevista y acercarse a una foto de Silvia Pinal para expresarle su cariño y posar junto a ella con una gran sonrisa.