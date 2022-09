¿Se desató la guerra entre Alejandra Guzmán y su hermana Sylvia Pasquel?

Silvia Pinal es una de las artistas mexicanas de mayor reconocimiento. Ta es así, que el pasado lunes 29 de agosto de 2022, Su hija Sylvia Pasquel le organizó un gran homenaje para honrar su amplia y exitosa carrera, donde además invitó a su hija Sthepanie Salas y a su nieta Camila Valero a formar parte de los actos musicales en los cuales Pinal se destacó.

Sobre esto, la otra hija de Sylvia Pinal y hermana de Sylvia Pasquel, la cantante Alejandra Guzmán dio su controversial punto de vista. "A mí no me tocó cantar, pero quiero agradecerte, madre, todas las cosas que nos has demostrado que cualquier mujer puede hacer", expresó la rockera.

¿Comenzó la guerra entre Alejandra y Sylvia?

Por su lado, Pasquel salió al paso de estos comentarios asegurando que invitó a su hermana pero que Guzmán no quiso participar. "No quiso, le mandé WhatsApp explicándole lo del homenaje; todo lo que iba a pasar en el homenaje. Y en ese WhatsApp le puse qué se iba a hacer y que estaría muy bonito que (Alejandra Guzmán) participara cantándole a su madre una canción y no quiso. Ella le habló a Efigenia (la asistente personal de Silvia Pinal) y le dijo 'nada más voy a ir como hija, no voy a ir a trabajar'", aclaró Pasquel en el programa mexicano de radio "Radio Fórmula". "Creo que si hizo ese comentario fue porque no cantó ahí, pero por supuesto que invité a mi hermana, ella no quiso. Y si con ese comentario quiere hacer pensar que yo no la invité, pues lo logró. Pero puedo demostrar que sí estaba invitada", aseguró Pasquel.

Hasta el momento, Alejandra Guzmán no se ha pronunciado sobre lo dicho por su hermana Sylvia.

Sylvia Pasquel aseguró que invitó a Alejandra Guzmán al homenaje de su madre pero la rockera se negó a cantar.

No es la primera vez que Alejandra Guzmán queda de lado

En 2019, Alejandra brindó una entrevista donde contó cómo era su relación con su hermana y contó algunas situaciones vividas con ella. “Yo con Sylvia siempre he sido una hermana, es mi media hermana mayor, yo con ella no he tenido tanta convivencia, entonces sí he tenido uno que otro pleito”, dijo la rockera.

Sobre un hecho que Alejandra recordó con algo de controversia dijo: “por ejemplo, por una portada que sacaron “Las Pinal”, y no nos invitaron ni a mí, ni a Frida, ni a Luis Enrique, ni a sus hijas, pero digo, bueno yo sé que soy Pinal, sé que mi hermano es Pinal y a mi nadie me va a quitar lo que tengo, pero no me peleo por esas cosas porque no tengo tiempo, porque tengo mucho trabajo, porque me ocupo de escribir, de pintar, de mi salud, me acaban de operar a mí también”.