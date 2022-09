Estas son la razones por las que terminó la amistad entre Juan Gabriel y Rocío Dúrcal

El pasado domingo 28 de agosto se cumplieron 6 años del fallecimiento del mexicano Juan Gabriel, una de las estrellas más importantes de la música latinoamericana y mundial. Sin duda alguna, el cantante marcó varias generaciones y dejó estampada su huella en el corazón de sus millones de fanáticos, a quienes dedicó sus más grandes éxitos a lo largo de toda su carrera.

"El Divo de Juárez" ha consolidado grandes amistades en el mundo del espectáculo con cantantes femeninas, y entre ellas, estaba la reconocida cantante española Rocío Dúrcal, con quien interpretó canciones como "Amor eterno" y "Me gustas mucho", pero en un momento la relación se resquebrajó.

Juan Gabriel y Rocío Dúrcal interpretaron varios éxitos juntos.

¿Por qué terminó su amistad?

Juan Gabriel y Rocío Dúrcal no solo mantenían una de las amistades más entrañables, sino que eran compañeros de trabajo que llegaron muy lejos con enormes éxitos que vendieron millones. En la década de los 70, la española llegó a México para buscar conquistar al público, donde años más tarde, colaboraron en una canción para dar paso a seis álbumes en total.

A pesar de tener una gran amistad y ser compañeros de trabajo, los problemas no se hicieron esperar y el polémico distanciamiento se dio entre ellos. El rompimiento como amigos fue aún más notorio cuando la cantante dejó de interpretar los temas que el "Divo de Juárez" había compuesto, esto según por problemas entre sus disqueras. Mientras que su hija, Shaila Dúrcal, sugirió que una de las razones habría sido la envidia, pues el mexicano quería ser como Dúrcal y habría llegado a un nivel extremo de hasta obsesionarse sobre cómo vivía la cantante.

Lastimosamente esta entrañable relación se quebró.

Por otro lado, el hermano de la famosa, Arturo de la Heras, indicó que el distanciamiento se dio por un problema laboral, del que no dio más detalles."Yo creo que fue una cuestión desde el público, en general de ese morbo, de por qué o por qué no, Juan Gabriel tuvo que sentir con sus cosas y Rocío siguió con lo suyo, mucho tuvo que ver con la compañía discográfica”, dijo. Algunos señalan que el mexicano envió cámaras para grabar a la cantante mientras filmaba el video de “La Guirnalda”, cosa que no le pareció a ella y provocó que nuevamente se separaran.

En 2006, la española falleció a consecuencia del cáncer de útero y Juan Gabriel participó en su homenaje. A pesar de esto, la hija de la famosa declaró a un programa español. "Él vino a visitar a Isabel Pantoja y no vino a ver a mi madre. Se murió mi madre y al mes y medio estaba haciendo un homenaje Juan Gabriel de ella. Entonces digo, 'ahora sí haces homenajes, pero no hablas con ella'", destacó.

De acuerdo con su hija, en todo el lapso que Rocío estuvo enferma, el "Divo" no la llamó ni en una sola ocasión, lo cual destruyó más su amistad, hasta que llegó la muerte.