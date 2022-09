El polémico motivo por el que un novio dejó a Sharon Stone

Sharon Stone se convirtió en una de las mujeres más deseadas del cine en la década del noventa, luego de interpretar a Catherine Tramell en la película Bajos instintos, que fue un verdadero furor en aquel entonces. Tal fue el éxito que gracias a ella obtuvo su primera nominación a los Globos de Oro como Mejor Actriz y mil oportunidades futuras, como por ejemplo la película Casino, dirigida por Martin Scorsese, por la cual ganó el Globo de Oro y una nominación a los Óscar.

Sin lugar a dudas, marcó a toda una generación y se convirtió en una de las estrellas de Hollywood más deseadas del mundo entero. Con el paso del tiempo también consolidó una gran carrera y hoy es una de las grandes figuras de la injusta, que aunque aparece poco, cada vez que lo hace se convierte en furor.

Sharon Stone se mostró en bikini.

Recientemente, Sharon Stone se convirtió en noticia a mostrarse en redes sociales luciendo su impecable figura en un traje de baño de dos piezas frente al espejo. La actriz de 64 años demostró que el paso del tiempo no le jugó ninguna mala pasada y escribió junto a la postal: “¿Por qué siempre consigo ponerme en forma para el final del verano?”.

Pero ahora, una nueva información sobre la estrella de Bajos instintos salió a la luz. En más de una ocasión ella aseguró que no está para nada a favor del botox y mucho menos de lo excesos en tratamientos estéticos.

Como portada de la revista Vogue Arabia de septiembre, Sharon Stone sumó más información al respecto, aseguró que se muestra muy a favor de las arrugas y que le gustan las suyas, y que a raíz de eso un novio que tuvo hace muy poco la dejó al no querer aplicarse botox.

Luego que el hombre en cuestión, algunos años menor que ella, le preguntara si solía aplicarse las mencionadas inyecciones, ella le respondió: “Probablemente sería muy bueno para tu ego y el mío si lo hiciera”.

La portada de Vogue.

Al poco tiempo de aquel polémico intercambio, la relación entre ellos terminó. “Lo vi una vez más después de eso y luego ya no estaba interesado en verme… Si no me ves por más que eso, por favor encuentra el camino hacia la salida”, sumó Sharon Stone al respecto.

“Hubo períodos en la súper fama cuando me inyecté botox y relleno y esas cosas, y luego tuve un derrame cerebral masivo y una hemorragia cerebral de nueve días y tuve que ponerme más de 300 inyecciones de botox para levantar un lado de mi cara”, contó en la entrevista.