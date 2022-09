"El Chente": luces y sombras de la Dinastía Fernández

A lo largo de tres generaciones, la dinastía Fernández se ha convertido en referente de la música regional mexicana, con la que ha amasado una gran fortuna y se ha posicionado como la dinastía musical más impórtate de este país. Si bien fueron protagonistas de algunas polémicas, eso no detiene a este clan, que a pesar de haber perdido a su jefe, siguen firmes como máximos exponentes de la ranchera.

Integrantes de la dinastía Fernández

Vicente Fernández

Vicente Fernández es el indiscutido líder de la famosa familia musical. Él fue el quien comenzó a recorrer el camino de la actuación y la música, traspasando fronteras con su talento y carisma. Luego de estar internado cuatro meses por problemas de salud falleció el pasado 12 de diciembre de 2021.

“Doña Cuquita”

María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como “Doña Cuquita”, estuvo casada con “El Chente” por más de 50 años, y fue su fiel compañera en las buenas y en las malas.

"Doña Cuquita", la inquebrantable compañera de "El Chente".

Vicente Fernández Jr.

A lo largo de su vida ha intentado seguir los pasos de su padre sin tener gran éxito. Estuvo envuelto en una tragedia cuando fue secuestrado por los “Mochadedos”, una banda criminal que acostumbraba a tortura y amputar a sus víctimas. Estuvo cautivo durante 121 días. La familia Fernández pagó 2.3 millones de dólares por su libertad, pero lamentablemente perdió uno de sus dedos.

Tras divorciarse en 2015 de Mara Patricia Castañeda por una supuesta infidelidad de ella, actualmente está comprometido con la modelo Mariana González.

Vicente Jr fue víctima de un secuestro.

Alejandro Fernández

Es sin dudas el más exitoso de la dinastía Fernández, el cantante de 50 años de edad se ha consagrado como todo un referente de la música en México y el mundo. Pero su fama se ha visto empañada por escándalos que van desde homosexualidad, alcohol, drogas e infidelidades.

De su primer matrimonio con América Guinart, el cantante es padre de Alejandro Jr., Camila y América. Más tarde, con la modelo Ximena Díaz tuvo a Emiliano y Valentina.

Alejandro, el más famosos de los hermanos Fernández.

Gerardo Fernández

El menor de los hijos de Vicente Fernández y “Doña Cuquita” es sin lugar a dudas el más reservado de la familia. Vive con perfil bajo, sin embargo, su nombre fue relacionado con el narcotráfico, ya que habría sido amigo de Ignacio “Nacho” Coronel, un fallecido narcotraficante perteneciente al Cártel de Sinaloa. A Gerardo lo relacionaron con el narcotráfico por se amigo de uno de los capos mexicanos.

Alejandra Fernández