Aseguran que existiría un romance entre Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil

Ingrid Coronado es una de las conductoras más populares de la televisión mexicana. Sin dudas, el cariño del público es reflejo del destacado trabajo que realizó en varios programas más importantes de TV Azteca.

Cabe recordar que la conductora estuvo casada con el fallecido Fernando del Solar, y que desde su separación con el también conductor, ha mantenido un perfil bajo y no se ha mostrado con ninguna pareja desde entonces. Hoy, envuelta en algunas polémicas con Anna Ferro, la viuda del papá de sus hijos, prefiere dejar todo en manos de sus abogados y concentrarse en sus hijos, su carrera y su nueva aventura, escribir libros.

¿Ingrid Coronado está saliendo con Marco Antonio Regil?

La ex conductora de "Venga la Alegría" podría estar apostando de nuevo por el amor con uno de los presentadores más populares de la televisión mexicana

A través de su canal de Youtube, el periodista Alejandro Zúñiga reveló que se trataría del reconocido conductor Marco Antonio Regil, ya que informó que a Coronado la vieron acompañada de un hombre.

Ingrid y Marco coincidieron en la producción de un podcast.

Ingrid habría sido vista en compañía de alguien en las instalaciones de la estación de radio MVS, donde ella tiene un programa. "Me enteré que hay un galán que la lleva todos los días a trabajar, hay un nuevo amor para Ingrid Coronado. Me da mucho gusto porque es una mujer joven. Yo he estado recibiendo mensajes anónimos en mis redes sociales respecto a Ingrid Coronado, me escribe constantemente para decirme que Ingrid Coronado está saliendo con Marco Antonio Regil”, indicó el experto en espectáculos.

Al ser 7 años de soltería que lleva Ingrid Coronado, y Marco Antonio Regil también sin pareja, esto alimenta las especulaciones de que podrían estar comenzando una relación amorosa, ya que los rumores se hacen más fuertes porque también habrían coincidido en un podcast. La ex Garibaldi lleva siete años como soltera, además de que el famoso conductor también lo estaría, lo cual hace que los rumores de un romance crezcan, además de que habrían coincidido en un podcast. “No creo que haya algo más, pero esta persona me dice que pronto se sabrá este romance, y pues no tendría nada de malo decirlo porque él es soltero, ella es soltera”, agregó el Zúñiga.

Ingrid y Fernando del Solar estuvieron casados varios años y tuvieron dos hijos.

El fin del matrimonio entre Ingrid Coronado y Fernando del Solar

En 2012, Fernando del Solar se encontraba en un gran momento de su carrera, pues acababa de ser nombrado conductor del reality show "La Academia", sin embargo una mala noticia hizo que todo se nublara, ya que había sido diagnosticado de cáncer, más precisamente padecía un Linfoma de Hodgkin, que estaba alojado en su pulmón.

La situación provocó que todo cambiara en la relación de pareja. En diversas ocasiones, Ingrid contó que ella no era aceptada por la familia de él. Después de tres años, en 2015, la pareja anunció que habían tomado la decisión de separarse. Fernando interpuso una demanda para recibir manutención, pues debido a su estado de salud, él no tenía trabajo. Entre los problemas legales que mantenían los ex esposos, muchos tomaron la actitud de Coronado como algo reprochable, ya que en un momento delicado de salud del conductor se decidió por la separación.