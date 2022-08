“Ningún hombre misógino va a contar mi historia”, Madonna decidió que su biografía cinematográfica la lleven adelante mujeres

Si hay una personalidad que jamás ha tenido pelos en la lengua para decir lo que piensa o siente esa es Madonna. La Reina del Pop no está dispuesta a tolerar hombres en el proyecto narrativo de su carrera artística, no quiere ni sus estilos ni visiones, mucho menos habiendo tantas mujeres talentosas dentro de la industria cinematográfica aptas para esta gran oportunidad.

Madonna es uno de los referentes culturales más importantes de la música, ya que se ha consagrado, gracias a su talento, como la solista más vendida en la historia. Todo lo referente a su vida siempre ha sido noticia, por lo que hace unos años cuando anunció que llevaría su nombre al séptimo arte sus fans no dudaron en festejar, aunque el proyecto empezó con el pie izquierdo pues le quisieron imponer a un escritor y director cuando ella considera que ellos no podrían reflejar su verdadera esencia.

La Reina del Pop se ha enfrentado a un nuevo obstáculo en su carrera: la imposición de un hombre que dirija el proyecto que narrará su vida. Aunque esta no es la primera batalla que ha enfrentado en contra de lo que considera machismo en la industria del entretenimiento, en esta ocasión las repercusiones se han visto reflejadas en el proceso de todo el film.

La preocupación de la también actriz por tener un control creativo completo de la esperada cinta se debe a diversos motivos, pero en particular ya ha expresado que sería incoherente realizar una película que contará la historia de una mujer que rompió toda barrera en un mundo dominado por varones sin que una mujer sea la encargada de dirigir el proyecto. Instrucción señalada desde hace varios años por su disquera mientras que la productora sería Universal.

Desde que Madonna anunció que tenía luz verde para llevar su vida a la pantalla grande, como ya lo han hecho estrellas como Freddie Mercury - Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury-, Elton John -Rocketman- o James Brown -James Brown: el rey del soul con el fallecido actor Chadwick Boseman-, las expectativas están puestas a las grandes controversias que ha vivido la también actriz, aunque su lucha por concretar el proyecto a su manera ha comenzado a ser un nuevo capítulo que irónicamente podría ser incluido en la misma cinta.

Durante una entrevista para la revista Variety, la intérprete de éxitos musicales como Frozen on Fire y La isla bonita aseguró que muchos ya habían intentado realizar un film de su vida, pero las condiciones ofrecidas no fueron de su agrado y llegó a la conclusión que era mejor si lo hacía ella misma, pues no se trataba de talento o experiencia de los interesados, sino que en su momento no hubo ni una sola candidata mujer.

Ante ello, reveló que la mayoría de los directores que estaban planeando hacer un film de su carrera eran hombres “misóginos”, por lo que no dejó que esto ocurriera y decidió embarcarse en este proyecto biográfico. Un tema sumamente controversial ya que a pesar de que no dio nombres, en internet han comenzado a circular los presuntos implicados siendo algunas personalidades de gran trayectoria.

“Embarcarme en esta película fue preventivo, porque mucha gente estaba intentando hacer películas sobre mí. En su mayoría, hombres misóginos. Así que puse el pie en la puerta y dije: ‘Nadie va a contar mi historia, sólo yo’”, mencionó.

Sus palabras rápidamente fueron aplaudidas por colectivos feministas así como colegas del gremio actoral, ya que las oportunidades laborales que tienen las mujeres dentro de la industria son limitadas y más cuando de proyectos importantes se trata. La brecha entre salarios, puestos e incluso reconocimiento sigue siendo muy grande, por lo que la decisión de La Reina del Pop es un respaldo más a los antecedentes y compromisos sociales que durante toda su trayectoria ha tenido con el sexo femenino.

Aunque sus más recientes declaraciones han sido más que contundentes, los rumores sobre el retraso del proyecto habían sido relacionados a una supuesta falta de interés de la empresa cinematográfica en la vida de Madonna, ya que aunque más de uno considera que la idea es muy buena pues de alguna manera eso impulsará a que su música vuelva a tener un gran auge incluso llegando a las nuevas generaciones, otros cuantos descartan toda posibilidad de éxito debido a que gran parte de la historia siempre ha sido pública, por lo que casi todo ya sería de dominio popular. Madonna.

“La razón por la que hago la película es que un montón de gente ha intentado hacer películas sobre mí, y siempre son hombres”, explicó la artista durante una visita en octubre de 2021 al late night de Jimmy Fallon. El proyecto que se quedó más cerca de salir adelante fue Blonde Ambition, un guion que acabó en 2016 en la lista Black List de los mejores guiones de la industria que todavía no han encontrado financiación. Madonna aparecerá como personaje secundario en Weird, The Al Yankovic Story con Evan Rachel Wood (Westworld) en el papel protagonista.