Giancarlo Esposito se reunió con la gente de Marvel y tiene un personaje en mente que le gustaría interpretar

Hay actores que se adaptan mucho mejor a un estilo de personaje que a otro. Es común ver a las mismas estrellas interpretar a la superheroína o a personificar al más odiado dentro de la historia. Un ejemplo de ello es Giarcalo Esposito que ascendió a la fama por su icónico trabajo en Breaking Bad y, de manera más reciente, en The Mandalorian. Esposito tiene la facilidad para soltar al villano de su cuerpo, sin embargo, en reunión con los ejecutivos de Marvel sus deseos fueron contrarios a los que todos pensaríamos. Enterate a qué defensor de la justicia le gustaría encarnar.

Desde su debut en Breaking Bad como Gus Fring, papel que retomó en la exitosa Better Call Saul que está a dos episodios de concluir o con su retorno a The Boys como el líder de la corporación Vought Internacional que promueve las acciones de los superhéroes más malos de la ficción, él se siente cómodo en ese lugar. Por último y no menos importante, Esposito se hizo un espacio en la mitología de Star Wars como Moff Gideon, villano en The Mandalorian.

El actor de origen dinamarqués de 64 años supo establecerse como un nombre propio que fue ganando terreno en la industria cinematográfica de Hollywood y no iba a pasar mucho tiempo para que alguna de las grandes franquicias de las novelas gráficas posara sus ojos en este talento. Esto terminó ocurriendo y ya estamos en condiciones de afirmar que Giancarlo Esposito se reunió con Marvel.

Actualmente el Universo Cinematográfico de Marvel está resolviendo los elencos de producciones como Fantastic Four y la franquicia de los X-Men que en este multiverso tendrá el título más inclusivo The Mutants. En ese sentido, Giancarlo Esposito podría prestar su cuerpo a montones de personajes de la marca que actualmente es dirigida de manera excepcional por el brillante Kevin Feige.

“Aún no he trabajado con Marvel. Me he reunido con ellos y, respondiendo a tu pregunta, creo que lo que hacen se alinean con aquel viaje mitológico del que hablaba Joseph Campbell que también fue básico en las historias de George Lucas. Hacen lo mismo”, declaró el actor de The Mandalorian en el TJG Superhero Car Show & Comic Con, celebrado en Texas este 5 de agosto.

Giancarlo Esposito como Gus Fring en Breaking Bad.

“Se ha hablado de Magneto, se ha hablado del Dr. Frío, se ha hablado de… ¿de quién más? Ah, sí, el Doctor Doom. Y está el Profesor X. ¿Que elija uno? Iré a por algo distinto, diré que el Profesor X”, expresó este talentoso actor sobre las distintas alternativas que se manejaron en su reunión con los ejecutivos de Marvel que buscan una cara conocida para alguno de los personajes clave dentro de la Saga del Multiverso y Giancarlo Esposito es el elegido.

Lo cierto es que el actor de Breaking Bad está más asociado con los villanos por lo que nos imaginamos que sería una opción brillante para interpretar personajes como Magneto o el Doctor Doom. Sin embargo, Giancarlo Esposito tiene el rango suficiente como para cruzar de vereda y darle vida a un héroe por eso su elección del Profesor Charles Xavier bien puede ser un adelanto de lo que verdaderamente ocurrirá con él dentro del MCU.