¿De cuánto es la fortuna de Gloria Estefan?

A Gloria María Milagrosa Fajardo García, conocida como Gloria Estefan, se la considera la artista latina que abrió las puertas a otros colegas latinos al mundo. Su éxito quedó demostrado en sus casi 50 años de trayectoria y la fortuna que acumula no la hizo sola sino junto a su marido, Emilio Estefan, con quien se casó de muy joven.

La cantante nació en La Habana, Cuba, y su familia emigró a Miami, Estados Unidos, cuando era apenas una niña. Luego de finalizar sus estudios secundarios, Gloria Estefan obtuvo una licenciatura en psicología en la Universidad de Miami, pero siempre le interesó la música y por este motivo se unió a un grupo que tocaba ritmos latinos.

En 1977, tras un concierto, le ofrecieron formar parte del grupo Miami Latin Boys, que luego pasó a llamarse Miami Sound Machine, donde Emilio Estefan tocaba el acordeón y lideraba la banda. En ese entonces, Gloria Estefan tenía 20 años y Emilio 25, y el amor fue tan fuerte que se casaron a los pocos meses de conocerse.

Su primer hijo, Nayib, nació en 1980, cuando ambos estaban en la cumbre de Miami Sound Machine, pero Gloria Estefan sabía que quería un destino como solista. Por este motivo, nueve años más tarde se abrió del grupo y lanzó el álbum "Cuts Both Ways", considerado el mejor de toda su carrera, incluso fue el más vendido.

El reconocimiento de Gloria Estefan y una gran fortuna

"Cuts Both Ways" le valió giras mundiales en 1989 a Japón, Canadá y Reino Unido, y tres de las canciones ocuparon los primeros lugares en el Billboard Adult Contemporary. Pero un año después, cuando estaban en Pensilvania, un tractor se estrelló contra el autobús en el que viajaba y el accidente casi le cuesta la vida.

Luego de una recuperación que duró varios meses, Gloria Estefan no hizo más que crecer: su segundo álbum "Into the Light" fue un éxito y el sencillo “Coming Out of the Dark”, se posicionó como número uno en el Billboard Hot 100. La cubana hizo giras mundiales desde España y Países Bajos hasta Filipinas y Malasia, y el disco logró vender 3,8 millones.

Emilio Estefan no sólo la apoyó en todo momento sino que se convirtió en su productor y fue tan exitoso que comenzó a trabajar con otros artistas como Azúcar Moreno, Thalía, Shakira, Charlie Zaa, Ricky Martin, Natalia Jiménez, Carlos Vives y Cristian Castro. Esto hizo que la pareja ganará un gran poder en la industria musical, que se mantiene hasta hoy.

Gloria y Emilio Estefan están casados hace mas de 40 años.

Gloria Estefan ganó muchos premios, posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y el Gobierno de España le concedió la Medalla de Oro de las Bellas Artes, mientras que Emilio Estefan ganó dos premios Grammy? y seis premios Grammy Latinos. La pareja hoy tiene una fortuna de casi $500 millones de dólares según el portal especializado Celebrity Net Worth, y sigue trabajando en su música.

¿Te imaginabas que Gloria Estefan tenía una fortuna de ese calibre