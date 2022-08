Christina Ricci contó qué le enseñó Johnny Depp cuando tenía 9 años

Si algo dejó en evidencia el juicio por difamación en el que se enfrentó Johnny Depp con su exesposa, Amber Heard, es lo querido que es el actor por sus exnovias, colegas y el público en general, que fue fundamental en la disputa, al demostrar el apoyo incondicional hacia la estrella de Piratas del Caribe, algo que evidentemente no le permitió bajar los brazos.

Durante esas ajetreadas semanas, muchas figuras del mundo del espectáculo salieron a hablar de sus experiencias con el actor. Sin embargo, ahora quien lo hizo fue la actriz Christina Ricci, que reveló una emotiva anécdota que tiene de su infancia junto a él.

Christina a los 9 años, junto a Cher y Winona.

En 1989, la reconocida artista estaba rodando la película Sirena, en la que compartió elenco con Cher y Winona Ryder, que en aquel entonces estaba de novia con Johnny Depp. Por su lado, Ricci tenía tan solo nueve años de edad y ese era su primer papel en la gran pantalla y su primer contacto con el mundo de Hollywood.

En diálogo con E! News, Christina contó que un día se desató una discusión homófoba y ella no entendía de qué se trataba: "Había algo en el plató y alguien no estaba siendo amable con otra persona. Y ellos decían 'oh, bueno, puede que sea homófobo'. Y entonces yo dije 'no entiendo qué es eso’".

Fue ahí cuando intervino Johnny Depp, quien estaba al teléfono con Winona Ryder, le pidió que le pase con Christina y se encargó de explicarle a la niña qué estaba pasando: "Johnny es en realidad la persona que me explicó lo que era la homosexualidad cuando tenía 9 años”.

Christina Ricci aseguró que el actor utilizó los términos más simples y sinceros para explicarle la verdad: "Me dijo 'es cuando un hombre quiere tener intimidad con un hombre y cuando una mujer quiere tener intimidad con una mujer’”.

Christina y Johnny Depp.

Tras eso, la actriz compartió en varias oportunidades pantalla con Johnny Depp, a quien considera un muy buen amigo y compañero, y sobretodo, una figura muy importante en sus primeros años en la industria del cine, que a veces suele ser muy difícil y competitiva.