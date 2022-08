Pablo Montero perdió el control con una reportera

Con motivo de su actuación en la Feria de Saltillo, Pablo Montero se presentó en la Feria de Saltillo, y volvió a acaparar todas las miradas y también los aplausos. El público quedó encantado con la actuación en vivo del cantante. "En Saltillo me siento el rey", dijo a los presentes.

Sin embargo, cuando todo parecía transcurrir a la perfección, Pablo protagonizó un momento desagradable poco antes de salir del escenario. Según algunos de los medios que cubrieron el evento, Pablo reaccionó de una forma desproporcionada.

Al ser consultado por su problema con el alcohol, Montero reaccionó desproporcionadamente.

Es que una reportera del programa “Ventaneando” de TV Azteca se acercó al artista y le hizo una pregunta personal y delicada sobre su estado. La periodista le hizo referencia al centro de rehabilitación donde iba a ingresar por su supuesta adicción al alcohol. La joven insistió en si tenía previsto hacerlo y la cara del intérprete pasó de la alegría al enojo.

"No entiendo tu pregunta a qué viene", le respondió Pablo de forma tranquila. Luego el también actor perdió el control y le exigió a su equipo de trabajo que se hicieran con las imágenes captadas por la reportera.

Muy molesto, Pablo fue quien terminó increpando a los trabajadores de prensa tratando de quitarle la cámara. Según las imágenes recogidas, también hubo golpes por parte de Montero.

Según medios que cubría lo ocurrido, Pablo agredió a una reportera.

Juan Osorio sobre Pablo Montero

En su momento, el productor de la serie “El último Rey” donde Montero es protagonista, Juan Osorio brindó una entrevista donde aseguró que había hablado con el representante Pablo de manera clara y directa sobre su problema de alcoholismo. Le pidió reflexionar sobre lo que le estaba ocurriendo. "La verdad, manifesté el malestar que tenía y lo poco profesional que fue al no presentarse el último día de grabación, dejarme plantado en la grabación, etc.", reveló el productor. "Fueron cosas muy duras, lo voy a decir tal cual. De un apadrinamiento, de una manera de decirle 'maestro, yo viví eso (alcoholismo), sé de que me estás hablando, a mí no me engañas', continuó. "Le dije 'primero te tienes que curar y luego decidir si sigues en esta carrera o no” sentenció Osorio.

Juan Osorio reiteró que si bien "hizo un gran trabajo profesionalmente", eso no justifica su falta de atención y responsabilidad, por lo que no quiere volver a trabajar con Pablo Montero.

"Profesionalmente, en este momento, que le vaya muy bien. Efectivamente, he sido el productor que siempre ha apostado por él, que siempre ha creído", agregó. "La he pasado a veces muy difícil. Hubo una novela que tuvo que mandarlo de viaje, sacarlo de la novela por lo mismo. En esta ocasión, creo que es la mayor oportunidad que ha tenido Pablo Montero con un personaje tan importante y no lo supo valorar", finalizó Osorio.