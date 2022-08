Así luce el hijo menor de Susan Sarandon que tiene 30 años y es actor

Susan Sarandon es, sin lugar a dudas, una leyenda dentro de la industria del cine. A lo largo de su carrera, que comenzó en el año 1970 con la película Joe, ha participado en cientos de proyectos exitosos que demostraron todo su talento, belleza y capacidad.

La ganadora del Óscar a Mejor Actriz participó en icónicas producciones como Thelma & Louise, Atlantic City y Pena de muerte, además de convertirse en una de las caras más bonitas de Hollywood, que hoy con 75 sigue siendo encandilando en cada aparición que hace, porque el paso del tiempo no le ha dejado marcas.

Susan Sarandon con sus hijos y Tim Robbins.

Se podría decir que siendo una de las actrices más deseadas por décadas, vivió algunos romances, pero de ellos se conocen pocos. Se sabe que Susan Sarandon se casó una sola vez en su vida, con Chris Sarandon, de quien obtuvo su apellido artístico. La boda fue en 1967, cuando estaba en la universidad, pero se separó en 1979 sin tener hijos juntos.

En los ochenta mantuvo una relación con el cineasta italiano Franco Amurri, con quien tuvo a su primera hija, Eva, quien nació en 1985 convirtiéndola en madre a los 39 años de edad.

Entre 1988 y el 2009 mantuvo una relación sentimental con el actor Tim Robbins, con quien tuvo a sus otros dos hijos. Primero nació Jack Henry, en 1989, y luego Miles, en 1992, el menor de ellos que actualmente tiene 30 años y que heredó la pasión de sus padres.

Sobre su maternidad adulta, Susan Sarandon fue varias veces cuestionada y sobre eso contó: “Me decían ‘no tengas un bebé’ como si eso hubiese arruinado mi carrera, y que yo era muy vieja según ellos. Tuve mi primer bebé a los 39 y a mi tercero a los 45, y con cada niño era como ‘¿estás loca?, ¡no!’”.

Miles con Susan.

Aunque Eva y Jack han hecho algunas apariciones en frente a cámara, la gran pasión de ellos es detrás de ellas. La hija de Susan es bloguera y el mayor de los varones es director. Pero Miles heredó el amor por estar frente a la cámara. El joven de 30 años nació el 4 de mayo de 1992 y desde muy chico tuvo en claro lo que quería hacer de su vida.

Trabajó en proyectos televisivos como Dead Man Walking, The X Files, Mozart in the Jungle y Web Series, entre otros. Además, actuó en la película Blockers y en la secuela de Halloween. Por otro lado, también tiene una gran pasión por la música y tiene su propia banda, llamada Pow Pow Family. Miles, Susan y Jack.