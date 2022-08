¿Quién es Diego Bertie, el actor de telenovelas que falleció al caer del piso 14 de su edifico?

El actor peruano Diego Bertie, de 54 años, falleció al caer de un piso 14 del edificio en el que vivía en el distrito de Miraflores, en Lima, Perú. El portero del condominio fue quien dio aviso a los servicios de emergencia al escuchar un fuerte impacto.

El actor, quien resultó gravemente herido con múltiples fracturas, fue socorrido por los servicios de urgencia al hallarlo en la cochera del edificio. Asimismo, fue trasladado inmediatamente a un Hospital de Emergencias donde confirmaron su muerte.

Diego Bertie fue una gran figura del mundo del espectáculo peruano.

Hasta el momento, el manager de Diego, Carlos Sánchez, quien no podía creer lo que ocurrió, no ha publicado ningún comunicado oficial. "Muy consternado con la noticia porque al parecer ya es una información confirmada. El director del hospital ya emitió una información confirmando esto. Estoy en shock total porque Diego es un alma noble, linda, hermosa, un artista A1. Me ha tocado compartir un tiempo hermoso con él, que es su regreso a la música. Estoy shockeado no sabía qué más decirte. Quiero hablar con su familia y su pareja que deben estar ahí, no me contesta nadie el teléfono", expresó muy afectado en un contacto directo que dio a ATV Noticias. “Es una luz total desde que tú lo veías", remarcó el mánager.

Diego estaba volviendo a otra de sus pasiones, la música.

Diego fue protagonista de grandes títulos de telenovelas y fue todo un referente de la televisión, alcanzando un gran éxito tanto nacional como internacional. Títulos como “Amantes de luna llena”, “Cosas del amor”, “Leonela o Natacha”, entre otras muchas, le llevaron a convertirse en uno de los galanes más queridos y aplaudidos de su generación. Asimismo, la música fue su otra gran pasión a la que volvió en el último tiempo.

Su colega y compatriota, el actor Christian Meier, muy sentido por la trágica muerte de Diego le dedicó unas palabras cuando se enteró de lo ocurrido. "De chico quería ser actor por ti. Soy actor por ti. Siempre te quise, siempre te admiré. Demasiado pronto Diego. 'Contigo no existe final, sólo un largo camino que andar…'", escribió apenado.