El blooper de Jennifer Lawrence en las calles de New York

Jennifer Lawrence es, sin lugar a dudas, una de las actrices más talentosas de la industria del cine. Tal es así que cuando tenía solamente 20 años se convirtió en la más joven en ser nominada a los Premios Óscar, el cual recién se ganó dos años después.

Actualmente, la estrella de Hollywood tiene 31 años y es una de las favoritas de las productoras, pero ella no acepta cualquier papel. Si hay interpretaciones que la dejaran por siempre en el recuerdo, la de Katniss Everdeen en la saga de Los juegos del hambre es una de ellas, porque es la que mayor popularidad le dio a nivel mundial.

Jennifer Lawrence.

Pero toda su capacidad de Jennifer Lawrence se puede ver en cintas como Lazos de Sangre, estrenada en 2010, o El lado luminoso de la vida, de 2012, por la que ganó el mencionado galardón y en la que realmente se lució. Fue en aquel entonces cuando, subiendo la escalera al escenario de Dolby Theatre, se cayó y protagonizó el blooper de su vida.

Sin embargo, la actriz es una experta en tomarse todo con humor y así lo hizo esta semana cuando volvió a ser captada en un momento muy particular en las calles de New York. Jennifer estaba caminando y disfrutando de su look veraniego cuando se cruzó a una mujer que llevaba su mismo vestido.

Rápidamente, Lawrence soltó una carcajada al ver la coincidencia y la señora que también llevada esa prensa sin mangas en color beige disfrutó del encuentro y sonrió frente al lente del paparazzi que se encontraba por ahí.

El vestido de Jennifer Lawrence pertenece a la firma La Garçonne, y en este momento se encuentra fuera de stock, aunque se estaba vendiendo por un valor superior a los 13 mil dólares. Eso dejó en evidencia que si bien algunas celebridades consiguen su ropa por medio del canje, la mujer que también lo llevaba era de un alto nivel adquisitivo.

La coincidencia de la actriz y una neoyorquina.

La actriz lo combinó con unas sandalias de color negro, mientras que la neoyorquina lo hizo con unos suecos del mismo tono en beige. Pero la pregunta del millón es cuántas posibilidad hay de que te cruces en la calle a una celebridad, y menos aún utilizando la misma ropa que vos.