Todos los colores de pelo que ha tenido Karol G

Karol G sorprende todos los años con un look distinto, aunque hace bastante que eligió por quedarse con su azul que tanto la caracteriza y bien le queda. Sin embargo, ahora la colombiano hizo un cambio por completo y dio pistas en su foto de perfil de Instagram, la cual cambió por una imagen de La Sirenita.

La cantante de 31 años tiene más de 55 millones de seguidores en las redes sociales, con quienes comparte todos los aspectos de su vida privada. “El color azul se relaciona con la tranquilidad, la protección, la salud, el entendimiento, el poder, la estabilidad, la inteligencia y la generosidad”, contó en un posteo cuando cambió su pelo.

Pero además de tenerlo todo azul, también se aclaró las puntas de un tono verde e hizo una divertida publicación con un auto del mismo tono de fondo. También se dedicó a combinar el cabello con los outfits para generar un contraste, excepto en unas vacaciones en las cuales eligió una bikini del mismo tono y le quedó increíble.

La primera publicación que hizo Karol G con el cabello azul fue el 6 de noviembre de 2020 con una frase de su canción "Bichota": "Siempre acicalá, de pies a tope, porque puede ser que con el culx mío te topes". Antes de esta fecha lo tenía de color castaño oscuro, más amarronado, parecido a su estilo natural.

La intérprete de "El Makinon" también se hizo un desgaste rubio en las puntas que le sentó perfecto, una tendencia que se puso de moda hace varios años. Esta técnica se la conoce como balayage y consiste en aplicar reflejos al cabello con brocha o peine y sin papel de aluminio de manera que el resultado parezca natural e ilumine puntos estratégicos de la melena y el rostro.

Para el videoclip de "Tusa", que hizo junto a Nicki Minaj en noviembre de 2017, Karol G utilizó el cabello de color lila que combinó con prendas del mismo tono. Además, como la escenografía era de la gama de los rosas y violetas, en un fragmento de la canción lució un traje blanco que resaltó el peinado.

Karol G tiene 31 años.

Ahora la colombiana se tiñó de un colorado intenso y lo mantuvo oculto, por lo que se cree que lanzará algo nuevo en su carrera musical. "2 semanas enamorada de verme así en el espejo y sin poderles mostrar… Pa que cuando me vean en la calle me digan : EaAaaa Maria BebEee CÓMO LE QUEDA DE CHIMBA ESE PELO ROJOOOOOooooO", escribió en Instagram, anticipando que este look llegó para quedarse.

¿Cuál es tu look preferido de Karol G?