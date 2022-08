Quentin Tarantino se vio obligado a aclarar un dato erróneo sobre su vida personal

Seguramente la creencia más popular se basa en que los grandes cineastas de estos tiempos, no sólo son unos grandes consumidores de películas, sino que además estudiaron en las mejores academias de cine para poder triunfar con sus propios proyectos y poder ponerles su marca personal. Lo cierto es que la historia de vida de cada uno de ellos es muy diferente y algunos comenzaron desde muy abajo, siendo poseedores de un ojo tan agudo como crítico que aprendieron a exprimir y desarrollar a medida que se iban cruzando con las cintas que marcaron su camino en el mundo cinematográfico, y uno de ellos es precisamente Quentin Tarantino.

A principios de los 90, cuando todavía era completamente desconocido, un consagrado Harvey Keitel se topó con el libreto de una película que prometía mucho: Perros de la calle. Decidido a hacerla realidad, se convirtió no solo en uno de sus protagonistas sino también en uno de los productores más importantes para que el primer film de Quentin Tarantino se hiciera realidad. A partir de ese momento, su carrera comenzó a crecer a pasos agigantados de la mano de Miramax y títulos como Pulp Fiction y Kill Bill.

Con el paso de los años, Quentin Tarantino pasó a ser considerado un experto en el mundo del cine. El realizador no solo era capaz de crear proyectos increíbles para la pantalla grande sino que también tenía un conocimiento sin igual en términos de historia del cine a nivel mundial. Entonces, comenzó a circular un rumor en torno a su formación como cineasta, que tenía que ver con uno de los trabajos que había tenido cuando todavía no era famoso.

En la década del 80, Quentin Tarantino trabajó en una tienda de videos llamada Manhattan Beach Video Archives que quedaba en Los Ángeles. Fueron cinco años que el realizador pasó allí, en donde conoció a Roger Avary que sería el coequiper con el que escribiría Pulp Fiction. En este sentido, se decía que Quentin Tarantino se había formado como realizador y era un gran conocedor del mundo del cine gracias a los años que trabajó en esta tienda de videos. Sin embargo, él se encargó de desmentirlo.

En una entrevista que tuvo con Dana Carvey en el show de Jimmy Kimmel, Quentin Tarantino fue consultado por la influencia de la tienda en su carrera. “Es una buena pregunta. Mucha gente dice: 'Ah, se volvió un experto en cine por trabajar en esta tienda de videos durante cinco años' o el tiempo que he estado. Y no. Me contrataron en esta prestigiosa tienda de videos porque era un experto en cine”, aclaró el director de Kill Bill.

Quentin Tarantino visitando Video Archives, el videoclub de Manhattan Beach en California donde trabajó varios años antes de convertirse en director de cine.

Más allá de que no haya sido la génesis de su amor y su conocimiento por el cine, Quentin Tarantino le guarda un cariño especial a Manhattan Beach Video Archives al punto de que, según contó, cuando la tienda se fundió él se pudo quedar con todos los videos que había allí, junto con las estanterías de madera que se usaban para mostrar el catálogo. En la misma entrevista mencionada, Tarantino explicó que si bien no aprendió de cine desde cero gracias a esta tienda, si lo ayudó a consolidarse. “Me permitió estar 5 años sin hacer nada más que sumergirme por completo en las películas”, explicó.