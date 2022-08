“Me decían mucho ‘es que la teibol’”, Galilea Montijo confesó que siempre se sintió estereotipada

“Hazte la fama y échate a dormir”, reza un dicho popular. Sin embargo, no siempre está en lo cierto, ya el el ser humano se tropieza, se equivoca, incluso, puede hacer comentarios que lo dejan estigmatizado de determinada manera, tal vez, por un mal momento que estaba pasando. Y Galilea Montijo no es la excepción pero, afortunadamente, puso sacarse ese gran peso que cargaba en la mochila y decir al aire como siempre la hicieron sentir.

Desde su primera aparición en mayo pasado como nueva conductora del exitoso programa de Unicable, Netas Divinas junto a Paola Rojas, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magun, Galilea Montijo no ha parado de dar de que hablar al sumarse a uno de los proyectos con mayor aceptación de la televisión de paga en México.

En esta ocasión durante una charla en la mesa de debate central de Netas Divinas, las conocidas conductoras empezaron a hablar de los estereotipos y prejuicios que existen entre mujeres, cuando de repente la también presentadora del Programa Hoy tomó la palabra y confesó que lo largo de su carrera muchos la han llamado “teibolera”. “Me decían mucho ‘es que la teibol’, y que aparte si lo hubiera sido, yo lo diría. Es más, qué rico poder treparte de esa manera y abrir la pierna de esa manera. Yo a veces hasta le digo a mi marido: ‘ay, ‘perate, ya me acalambré, es que sí no fui teibolera’”, indicó entre risas.

Galilea Montijo.

Esta declaración dejó atónitas a sus compañeras cuando comenzó a decir que de haberse dedicado al table dance, lo hubiera dicho con “mucho orgullo”, ya que admira a las mujeres que pueden sentir esa seguridad en sus cuerpos y aseguró que no debería verse como algo negativo. Además, mencionó que ella no habría tenido problema en admitir que se dedicó a ello, sin embargo, nunca lo hizo: “Si lo hubiera sido, ¿qué tiene de malo? Hoy hasta hay torneos internacionales, las hubiera representado dignamente, pero eso sí me dolió mucho”, remarcó.

Bajo ese contexto, su compañera en Netas Divinas, Daniela Magún resaltó que Galilea Montijo es una de las mujeres más atacadas y estereotipadas en el medio de la farándula: “Yo creo que a ti (Galilea) te han estereotipado mucho”, subrayó la ex integrante del grupo musical Kabah.

La también actriz respondió que efectivamente la han estereotipado de “muchas maneras” y habló en concreto de los ataques que ha recibido de una publicación mexicana: “Esta mujer que aparte no la conozco ni me conoce dijo: ‘sinónimo de naquez: Galilea Montijo’, dije: ‘okay, no la conozco, no me conoce’”, agregó.

Para finalizar cuando sus demás compañeras comenzaron a escuchar la anécdota de la también actriz, Paola Rojas mencionó que quien usa un término despectivo “para referirse a alguien más se degrada” y Natalia Téllez expresó su molestia ante la situación. “Nos asocian con nuestros personajes y esto ocurre sobre todo para quien son actrices”, indicó con notoria molestia después del relato de la también intérprete tapatía de 49 años.

Netas Divinas.

Esta no ha sido la única interrogante en la que se ve envuelta Galilea tras su adición como presentadora en uno de los programas insignia de Unicable, ya que varios internautas no ocultaron su disgusto por añadir a una conductora extra y más por el temor de que el programa pierda su distintivo. Y es que el programa nocturno donde trabajan como conductoras, Paola Rojas, Consuelo Duval, Natalia Téllez, Daniela Magún y Galilea Montijo, Netas divinas se ha convertido en un espacio para que las famosas debatan sobre la maternidad, sus relaciones amorosas y su salud mental.

Por otro lado, y en otra edición pasada de Netas Divinas, Galilea Montijo se sinceró acerca de cómo ha sufrido el paso de los años después de cumplir más de 40 en una charla con sus compañeras donde abordaron el tema de como viven las mujeres con el paso de los años, cuando existe cambios hormonales más significativos.