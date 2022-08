La dura infancia de Yeferson Cossio

El colombiano Yeferson Cossio se ha convertido en uno de los influencers más reconocidos y adinerados de su país. Con su trabajo ha logrado llamar la atención y ganar millones de seguidores que están pendientes de sus contenidos en sus redes sociales. Puede parecer que el colombiano tiene la vida resuelta, siendo famoso y sabiendo la fortuna que factura, sin embargo, el joven de 28 años ha pasado una dura infancia.

En entrevista exclusiva para el programa colombiano de chismes “Lo Sé Todo” del Canal 1, Yeferson Cossio reveló que él, su mamá y su hermana Cintia Cossio, quien también es una reconocida influencer, vivieron unos años difíciles debido a la violencia que reinaba en Medellín. “Todo el mundo cree que yo soy, como dicen por ahí, cuna de rico, que gomelo, que no sé qué. Pues yo no me quedo callado, que crean lo que sea, pero a nosotros sí nos tocó bien duro sobre todo cuando había mucha violencia”, mencionó.

Yeferson dijo que en su infancia llegó a pasar hambre.

También agregó que su mamá tenía un trabajo informal con el que tuvo que mantener su hogar, y debido a esto los recursos con los que vivían eran escasos e incluso llegaron a pasar hambre. “Mi mamá vendía dulces en los buses en Medellín para sostenernos y muchas veces ella en la casa llegaba aporreada, porque hay gente que maneja buses que, yo no sé por qué, pero digamos no les paran cuando se van a bajar, entonces les toca tirarse. Así que ella se caía, se raspaba, muchas veces llegaba llorando porque no tenía qué comer, nos veía a mi hermanita y a mí con hambre”, relató Yeferson.

Cuando era niño, Yeferson jugaba entre las balaceras que existían en Medellín.

Como forma de retribuirle el esfuerzo que a realizado su mamá cuando eran niños sin la idea de abandonarlos, tanto Yeferson como Cintia, que ganan grandes sumas de dinero, han mejorado considerablemente la calidad de vida de ella. “Si alguien le hubiese ayudado una de esas veces a mi mamá que ella estaba llorando porque no teníamos qué comer, es como si hubiese cambiado la vida, ¿no? Yo soy el que conoce cuán duro es realmente uno pues trata obviamente de ayudar”, confesó el creador de contenidos.

Por otra parte, Yeferson Cossio se sinceró y recordó su infancia, cuando jugaba con sus amigos en medio de balaceras. “Los juegos de infancia era cuando había esas balaceras. Nos poníamos a pensar qué armas serán, será que están disparando con rifle. Nos poníamos a apostar cuántas balas habían quedado nuevas en las fachadas de las casas. Literalmente esos eran los juegos de nosotros”, comentó Cossio.