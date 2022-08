Karina Banda debuta como empresaria con esta llamativa línea de ropa

La periodista mexicana Karina Banda decidió animarse a salir de su zona de confort y aventurarse en el mundo de la moda lanzando su propia línea de ropa bajo el nombre “Ave Concept”, una tienda online que busca ofrecer un estilo libre.

Karina Banda expresó que no sabía en lo que se estaba metiendo hasta que comenzó todo el proceso y se dio cuenta lo difícil que es estar en la industria de la moda. No solo por los procesos que hay que pasar sino por la responsabilidad que asumió al ofrecer prendas bajo su nombre; es por esto que ella se encarga de elegir cada una de las prendas pensando en que brinden seguridad a cada persona que las use.

“Las prendas de vestir son básicamente nuestra segunda piel, tú con una prenda expresas todo, tu personalidad, también tus sentimientos, situaciones que estás viviendo, quién tú eres… Ahí también parte de la responsabilidad de elegir algo que lleva el corazón”, dijo la presentadora al hablar de su marca.

En un futuro le encantaría diseñar por lo menos algunas de las prendas, aunque asegura que para eso le falta todavía un poco pues hay cosas que aún le quedan por aprender.

“Ave Concept” by Karina Banda

La nueva marca de Karina Banda ofrece prendas femeninas y cómodas. La idea es que las mujeres se sientan seguras y libres sin la necesidad de usar ropa ajustada al cuerpo, pues ella cree que el confort es lo más importante para el día a día.

Un plus extra que ella busca es que todas las piezas sean versátiles para poder usarlas en cualquier momento del día y para varias ocasiones transformándolas tan solo con accesorios con el fin de que les puedan sacar mayor provecho. De la mano de esto van los precios, que son accesibles pues ella misma se define como “coda” y no le gusta gastar mucho dinero en ropa.

Karina Banda luciendo un vestido de su nueva colección.

“Estoy yendo por ahí, que sea algo que las chicas puedan comprar, que esté a su alcance, y también con la facilidad en las que tú puedas elegir hacer a cuatro pagos, sin intereses, yo busqué todo eso porque quiero que ellas tengan la posibilidad de adquirirlas”, dijo durante una reciente entrevista.

Hasta el momento “Ave Concept” ha tenido una gran aceptación por parte de los cibernautas, quienes se han mostrado muy receptivos acerca de la marca, demostrando interés por sumar estas piezas a sus closets. Además, aprovecharon su felicidad por ver a la periodista en esta nueva faceta de su vida.

¿Qué te pareció la nueva marca de ropa de Karina Banda?