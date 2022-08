El día en que la hija de Niurka Marcos fue arrestada por fumar marihuana en la vía pública

En junio de 2019, la hija de la vedette cubana Niurka Marcos, Romina Marcos había sido detenida junto a su novio en la Ciudad de México supuestamente por fumar marihuana en la vía pública. En el momento de la detención la joven portaba una pipa para consumo de esta droga, quien junto a su pareja habían sido trasladados ante un juez del Ministerio Público para prestar declaración sobre los hechos ocurridos.

En ese entonces los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia informando del arresto de Romina y su novio, incluso dando a entender que la pareja podrían haber ido a la cárcel. Como parte de su descargo, la hija de la ex participante de “La Casa de los Famosos 2” utilizó sus redes sociales para aclarar lo que había ocurrido y dar su versión.

En el momento del arresto, Romina estaba junto a su novio y tenían una pipa para fumar marihuana.

"Nada más quiero que se enteren por mí, porque seguramente se van a enterar, hoy tuvimos un percance, nos pararon los policías, nos revisaron, encontraron una pipa y pues ahí se aprovecharon un poco de la situación, nos llevaron a un juez cívico y al final pues obviamente salimos porque pues nosotros ni siquiera estábamos fumando ni nada, la pipa estaba ahí nada más", confesó la hija de Niurka Marcos.

Es que el primer informe que habían entregado los policías decía que tanto Romina como su novio estaban fumando marihuana en la calle, y se aprovecharon de esto para informar a los medios de comunicación. Fue por ello que la hija de Niurka se defendió utilizando sus redes sociales. "Las notas que están sacando a lo mejor el encabezado no es el mejor porque dice ´detienen a hija de Niurka Marcos por estar fumando marihuana en la calle´. Eso no es cierto, eso pues los medios de cierta forma lo tienen que hacer para llamar la atención al final es su trabajo y lo respeto, pero eso no es cierto", escribió Romina. "Nosotros no estábamos fumando, aquí yo con mi cara Romina con mi voz les estoy diciendo lo que pasó y así fue para que no se dejen llevar por ese tipo de encabezados que traen las notas, pero no, en ningún momento nosotros estábamos fumando"; reconoció Romina.

Niurka salió a defender a su hija arremetiendo conta la policía y los medios de comunicación.

Por su parte, en aquel entonces Niurka también salió a defender a su hija a través de sus redes. "Si una patrulla, la policía o quien sea le dicen ´abran su mochila´, es ilegal, no puede hacer eso, lo acaba de decir el juez", mencionó la vedette en su momento. Asimismo había realizado publicaciones donde arremetía contra la policía y los medios diciendo: “solo cuentan mentiras y manchan la imagen de mi hija”.