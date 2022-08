Cuál es la maldición que sufrió el actor Lou Ferrigno

Lou Ferrigno alcanzó gran popularidad a finales de los 70 y principios de los 80, tras darle vida al Increíble Hulk en la serie del superhéroe de Marvel. Además, es quien le puso voz al hombre verde en las películas El increíble Hulk de 2008, Los Vengadores de 2012, Los Vengadores: La era de Ultrón de 2015, Thor: Ragnarok de 2017, Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame.

Además, gran parte de su vida se dedicó al fisicoculturismo, en donde participó en concursos como Míster Universo, Míster América, Mister Olympia y en el documental Pumping Iron con el actor Arnold Schwarzenegger. Sin embargo, desde su éxito en la serie del mencionado superhéroe, sintió que la industria del cine siempre lo ignoró.

Lou como Hulk.

Lo cierto es que ya pasaron 40 años desde que se puso por primera vez en la piel de Hulk, y desde entonces Lou Ferrigno atravesó diversos estados, que van desde el miedo y el rechazo, hasta la popularidad extrema y luego el olvido.

Cuando consiguió el papel del alter ego del doctor Banner, ganándoselo a Arnold Schwarzenegger, que también se encontraba peleando por el rol, no tenía ni idea lo que iba a pasar con su carrera. Pero sin lugar a dudas ya era una leyenda en el fisicoculturismo. Con solamente 22 años había ganado el título de Mr. Universo, el de Teenage Mr. América y Mr. América.

“A los 12 años comencé a entrenar, era tímido, no hablaba mucho, así que pensé que siendo más fuerte podía tener más amigos. Quería ser fuerte, un superhéroe”, reveló Lou Ferrigno hace años sobre el motivo que lo impulsó a convertirse en lo que era, dejando en evidencia la inseguridad que padecía.

Al poco tiempo las puertas del mundo del entretenimiento se le abrieron cuando audicionó para ponerse en la piel de su superhéroe favorito: “Todo había sido grandioso para mí, hasta que me dijeron que me tenían que pintar de verde. No me gustó nada la idea porque llevaba mucho tiempo todo ese proceso, más de tres horas entre las prótesis y la pintura, sin contar los retoques después de 12 horas de rodaje”.

Lou Ferrigno.

Cuando terminó la serie, tras 82 episodios, le llegó la posibilidad de ponerse en la piel de Hércules en dos películas que no tuvieron mucho éxito. Años después, volvió a convertirse en Hulk para las películas El regreso del Increíble Hulk, El juicio al Increíble Hulk y La muerte del Increíble Hulk.

Pero lo cierto es que desde entonces se dice que el actor nunca se pudo desprender del personaje que lo marcó para siempre y lo encasilló. Además de las mencionadas voces en las películas del Universo cinematográfico de Marvel, solo hizo algunas esporádicas apariciones hasta este año, que finalmente regresa a la pantalla con la serie de Paramount+ The Offer.