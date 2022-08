Los momentos más importantes de la historia de amor entre Toni Costa y Evelyn Beltrán

En el próximo mes de octubre, Toni Costa y Evelyn Beltrán cumplirán un año de noviazgo. Luego de no verse durante meses, ya que el bailarín está confinado en “La Casa de los Famosos” el amor sigue intacto, y así lo hizo saber la pareja siempre que tuvo la oportunidad. Es que esta historia de amor se fue construyendo con momentos importantes que quedarán grabados en sus corazones.

Si bien vive Evelyn vive en Austin, Texas, y Toni en Miami, esto no impide que la historia de amor entre los dos siga relatando cosas bonitas. Pero todo empezó en octubre de 2021, cuando Toni estaba dando un curso de zumba en el Estado donde vive su amada. Ahí se conocieron, bailando. "No, ni conocía a Evelyn cuando yo acabé mi antigua relación que fue a finales de abril del 2021", dijo en entrevista el bailarín, aclarando que no le fue infiel a Adamari López.

Evelyn expresó que no ve la hora de volver a estar junto a Toni.

La nueva pareja viajó a Nueva York para recibir al 2022 donde disfrutaron de los festejos de año nuevo. "Viaje inolvidable, nada planeado, pero lo mejor es siempre lo improvisado", confesó en aquel momento Toni a través de su cuenta de Instagram. Asimismo, en febrero demostraron lo enamorados que estaban compartiendo imágenes por el Día de San Valentín que lo pasaron en Miami. .

El 26 de febrero de 2022, el bailarín celebró el cumpleaños 27 de su novia organizándole una fiesta en el hotel Hard Rock de Miami, Florida. Fue una fiesta en la piscina donde compartieron una noche increíble rodeados de amigos. rodeados de amigos. A finales de marzo, Toni y Evelyn viajaron juntos a Puerto Rico, un viaje con mucho significado, ya que es el país de la ex de Toni, Adamari López.

La pareja cumplirá un año de noviazgo en octubre próximo.

A medida que la pareja se iba consolidando, en abril realizaron una sesión de fotos, que compartieron en sus redes sociales. Evelyn expresó su amor escribiendo, "eres mi Príncipe Azul". Entre tanto, a finales de julio Toni anunció que sería parte del reality show “La Casa de los Famosos”. La influencer aprovechó la ocasión para demostrarle todo su amor publicando un hermoso mensaje en su cuenta de Instagram. "Gracias mi amor por tanto, gracias de corazón, voy a extrañar cada una de las cosas que tenemos, cada sentimiento y cada emoción que me provocas", le dijo a Evelyn. Uno de los momentos más importantes fue cuando Costa reveló ya dentro de la “Casa” que su pequeña hija Alaïa y a conocía a Beltrán. "Alaïa sabe que papi tiene una amiga muy especial, que se quieren mucho, que viajan", dijo. Según él, su novia le regaló un conejito de peluche y Toni se lo dio a su hija, explicándole que el regalo venía de Evelyn y las conectó a ambas por videollamada para que se saludaran.

Todos estos momentos serán recordados una vez que en la semana que viene Toni se vuelvan a reencontrar con Evelyn, una vez que “La Casa de los Famosos" llegue a su final.