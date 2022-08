A los 84 años, Jane Fonda hizo un tremendo mea culpa sobre sus cirugías

Jane Fonda es un sinónimo de trayectoria y talento. Sin lugar a dudas, la actriz es un verdadero icono de la industria del cine, una bloguera y una autora referente de mujeres de todas partes del mundo.

Además, con 84 años demuestra que el paso del tiempo no puede con su espíritu jovial y su energía incansable. Fue precisamente por eso que se convirtió recientemente en notica, tras brindarle una entrevista reveladora a Vogue.

Jane Fonda.

Jane Fonda habló sobre el envejecimiento y reveló lo que siente por las cirugías estéticas a las que se sometió. Allí, admitió que ella no se siente para nada vieja y envió un importante mensaje: “Debemos lograr que los jóvenes dejen de tener miedo a envejecer, ayudar a las personas a darse cuenta de que solo porque tenés cierta edad no significa que tenés que renunciar a la vida, renunciar a divertirte, renunciar a tener un novio o a hacer nuevos amigos, o a cualquier otra cosa que quieras hacer”.

También hizo un mea culpa que admite que se encuentra en una posición afortunada. Por tener fama y dinero puede tener a su alcance mayores posibilidades para enfrentar el paso del tiempo, porque quiera o no, la plata facilita tanto el someterse a un tratamiento estético o pagar un entrenador personal.

Con respecto a las operaciones a las que se sometió, Jane Fonda confió: “Creo que todos conocemos a muchas mujeres ricas que se han hecho todo tipo de estiramientos faciales y cosas así y se ven terribles. Yo me hice un estiramiento facial y supe frenar, porque no quería lucir distorsionada”.

“No estoy orgullosa del hecho de habérmelo hecho… Ahora, si lo tuviese que hacer de nuevo, no sé si lo haría, pero lo hice. Lo admito. Y luego me dije a mí misma: ‘Está bien, podés volverte adicta. No sigas haciéndolo’. Muchas mujeres se vuelven adictas”, reveló minutos después al respecto.

Jane Fonda.

En la actualidad, Fonda no destina dinero a tratamientos estéticos o a cremas anti arrugas, sino que su mayor secreto es respetar las horas de sueño, no tomar sol, hacer mucho ejercicio y reírse mucho en buena compañía.