Estos son los obstáculos que Game of Thrones le generó a Jason Momoa

Cuando un actor ejecuta tan bien su papel, es muy difícil tanto para los espectadores como para los cineastas poder verlo en otro rol y despegarlo del personaje que lo catapultó a la fama. Es un error bastante común en el que caemos pero deberíamos evitar porque si pudimos creernos en la ficción que Jason Momoa era Khal Drogo, debemos dar por hecho que es capaz de personificar cualquier personalidad que le propongan.

A Jason Momoa se lo conoció inicialmente por su trabajo en Game of thrones, el actor que interpretó a Khal Drogo en la exitosa producción de HBO tuvo papeles anteriores en producciones de la talla de la mítica Baywatch, de la que surgió una figura de la cultura pop de los 90 como Pamela Anderson. Sin embargo, el paso de Momoa por el show de David Benioff y D.B. Weiss fue un tanto complicado y se tradujo en problemas para encontrar nuevos horizontes laborales.

En una entrevista con Jimmy Fallon, el actor que ayer cumplió 43 años reconoció que después de su trabajo en Game of Thrones, en donde estuvo tan solo 10 episodios pero dejó una marca imborrable, “fue complicado” conseguir otras oportunidades en el mundo del cine y las series en Hollywood. Aparentemente, el idioma se convirtió en una gran barrera pero no porque no lo dominara sino porque “no mucha gente sabía”, en palabras de Jason Momoa, que sabía hablar inglés.

Jason Momoa como Khal Drogo en Game of Thrones.

“Es como, ¿qué haces con Drogo? No lo pones en una comedia No lo pones en una romántica”, explicó el actor de Game of Thrones, que reveló que el primero en hacerlo notar esto fue Fred Armisen, la estrella de Saturday Night Live a quien conoció durante un rodaje de Portlandia en el que participó Zoë Kravitz. Incluso fue una desilusión para Momoa que reconoció que en ese momento pensó que esa era la razón por la que no estaba recibiendo oportunidades en la industria.

En la serie de HBO, a Khal Drogo lo conocemos como una persona bastante tosca que se crió en el pueblo dothraki en donde se habla, precisamente, la lengua dothraki. La mayoría de sus intervenciones (cuando no son silencios que transmiten mucho miedo) se dan en lengua dothraki, que es la que termina aprendiendo Daenerys Targaryen una vez que se convierte en Khaleesi y comienza su recorrido liberador en toda la tierra en la que transcurre Game of Thrones a lo largo de ocho temporadas.

Jason Momoa como Aquaman.

No fue hasta que Zack Snyder apareció en el horizonte que la carrera de Jason Momoa terminó de dar un vuelco y convertirlo, no solo en un sex symbol sino también en un actor muy buscado por las grandes producciones. El realizador lo convocó para convertirse en Aquaman en un proceso de casting que fue definido por Momoa como “una locura”. Así, explicó: “No conseguía trabajo y Zack me llamó. Era fan de Game of thrones. Lo gracioso es que no tenía idea de para qué iba a audicionar”. Al presentarse al casting, le tocó leer algunas líneas de diálogo para Batman, pero claro que Ben Affleck ya estaba contratado. Por eso, Momoa pensó que se iba a convertir en un nuevo villano de DC, cuando Zack Snyder le dijo que lo quería para convertirse en el nuevo Aquaman, hecho que le abrió un mundo de posibilidades hasta ese momento impensadas.