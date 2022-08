El motivo que lo llevó a Cristian Castro a radicarse fuera de México

Con una importante proyección internacional, el cantante Cristian Castro se encuentra pasando un gran momento en la televisión argentina, ya que forma parte del jurado del nuevo reality show llamado “Canta conmigo ahora”, donde continuamente sorprende a todos con sus cambios de look.

Cristian Castro se instaló en Uruguay, país limítrofe a la Argentina. Primeramente se dijo que era por cuestiones laborales pero luego se corroboró que los problemas de seguridad en México lo llevaron a tomar esta decisión. Aunque esto significó alejarse de su madre, Verónica Castro, no dudó en hacer las maletas y marcharse.

Cristian Castro es jurado en el reality "Canta conmigo ahora".

En cada aparición pública que hace Cristian Castro destaca que extraña a su madre pero al parecer no tiene decidido regresar a su tierra natal, sino que busca que Verónica Castro se mude con él. “La vida se va súper rápido, yo eso le digo a mi vieja, y le pido por favor que estemos juntos, quiero volver a estar con ella, con mi tía, a mi hija viviendo en una misma casa", comentó el cantante. "Ojalá que le gustara el sur, le regalo mi casa, a dónde quieran, escojan una casa. Me gustaría más estar en familia, me siento cómo que eso nos falta mucho a los cantantes”, agregó Cristian Castro en una reciente entrevista.

Cristian Castro reveló lo que le dice a Verónica Castro: "Sé que estás medio retirada y no quieres hacer programas de televisión y telenovelas pero creo que la persona que se para de trabajar finalmente creo que acelera el tiempo y de pronto puede hacerse daño a sí misma. Yo lo veo así, como que para mi vieja, el tiempo le puede venir encima y yo tengo miedo de eso”.

Cristian Castro quiere que su mamá Verónica se mude cerca de él.

Verónica Castro compara a su hijo con Christian Nodal

La famosa conductora y actriz comparó a su hijo Cristian Castro con Christian Nodal. A través de su cuenta de Twitter, Verónica publicó una imagen de su primogénito con el pelo amarillo y otra del exponente del regional mexicano con el pelo morado, acompañado de la siguiente frase: “Me encantan”.

Las reacciones de lo internautas no se hicieron esperar con los siguientes comentarios: "Ah caray, me encanta ver esta locura sana que tienen ambos; se divierten y les vale lo que digan"; "Realmente se divierten. Que sean muy felices cada día cada instante, hay muchas cosas malas en el mundo por eso mi Gallito feliz haz lo que realmente te haga feliz"; "¡Ay Vero!! No tienes idea de cuánto me divierte ver a Cris acá en Argentina. Él se está divirtiendo y ¡¡¡nos esta divirtiendo a nosotros!!! ¡¡¡Es lo más!!!", y "Así es. Que nunca se les quite lo auténtico y las ganas de ser diferentes y ¡que el mundo ruede!",