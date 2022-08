¡Decepción! Warner Bros. Canceló la película Batgirl casi terminada y explicó los motivos en un comunicado

Hemos visto pasar por la pantalla distintos Batman a lo largo de la historia, sin embargo, el universo cinematográfico aún no parece dispuesto a dar a conocer al personaje de Batgirl, y, aunque parecía que ya sólo era cuestión de esperar unos meses más para su gran estreno, tendremos que quedarnos con las ganas porque todavía no es el momento de este protagonismo femenino.

Batgirl era un proyecto que contaba con la dirección de Adil El Arbi y Bilall Fallah, responsables de Bad Boys 3, y en su elenco se destacaban Leslie Grace como Barbara Gordon, J.K. Simmons como James Gordon, Michael Keaton como Batman y Brendan Fraser iba a personificar al villano de la cinta: Firefly. El trabajo de todos estos profesionales quedará en la nada porque Warner Bros. decidió cancelar el film.

Comic Batgirl.

Lo cierto es que Batgirl iba a ser una importante entrada dentro del Universo Extendido DC pero las funciones de prueba para el público al que está orientada la cinta parecen haber sido desastrosas según señala un informe del New York Post que destaca cómo el estudio perderá 90 millones de dólares con la cancelación de la película que no debutará en HBO Max ni en las salas de cine del mundo.

Muchos suponen que esta decisión tiene que ver con la orientación que David Zaslav le está dando a Warner Discovery y en ese contexto parece ser que la anterior administración de Warner Bros. tenía un plan diferente para los personajes del Universo Extendido DC, especialmente con Batman, los anteriores ejecutivos querían que Michael Keaton pasara a ser el Murciélago principal del DCEU luego de la intervención en el multiverso del Flash de Ezra Miller.

Leslie Grace como Batgirl.

Sin embargo, los rumores sugieren que ahora le ofrecieron 30 millones de dólares a Ben Affleck para que regrese como Batman al Universo Extendido DC y hace pocos días se confirmó mediante una imagen la participación del actor en Aquaman and the Lost Kingdom, además de que él también aparecerá en la película The Flash. ¿Por qué Ben Affleck es tan relevante para Batgirl?

La cuestión es que Batgirl iba a cimentar al Batman de Michael Keaton como el principal Murciélago del Universo Extendido DC, algo que aparentemente las autoridades de Warner Discovery no verían con buenos ojos, sumado a que las funciones de prueba de la película protagonizada por Leslie Grace parecen haber sido un completo fracaso lo que significó la cancelación para el proyecto dirigido por Adil El Arbi y Bilall Fallah.

Esta cancelación significa una de las pérdidas de plata más importantes en la historia de la industria de Hollywood por eso las razones detrás de la decisión de Warner deben ser muy fuertes para que finalmente Batgirl no sea parte del Universo Extendido DC ni siquiera en el formato del streaming. Hasta el momento otros proyectos de la marca como Blue Beetle, protagonizada por Xolo Maridueña, permanecen a salvo.

Leslie Grace como Batgirl.

Respecto a lo sucedido Warner Discovery aprovechó y vía Deadline dijo: "La decisión de no lanzar Batgirl refleja el cambio estratégico de nuestro liderazgo en relación con el universo DC y HBO Max. Leslie Grace es una actriz increíblemente talentosa y esta decisión no es un reflejo de su desempeño. Estamos increíblemente agradecidos con los cineastas de Batgirl y Scoob! Holiday Haunt y sus respectivos elencos y esperamos colaborar con todos nuevamente en un futuro cercano".

Esta es la manera de decir que la responsabilidad de la decisión pasa 100% por el estudio aunque todavía quedan muchas preguntas por responder respecto de la cancelación de Batgirl especialmente si tenemos en cuenta la valoración que la declaración hace sobre todos los profesionales que participaron en este proyecto que mantenía dividido al fandom del DCEU pero siempre tuvo su porcentaje de voces de apoyo.