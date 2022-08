De actor a empresario: Diego Boneta lanza su propia marca de tequila

A muchas artistas, sobre todo, al team femenino, se le da por los productos cosméticos y los perfumes, a muchos otros por la moda; están los que logran imponer accesorios y brillos a las tendencias de estos tiempos, y luego están los que disfrutan de beber e intentar dejarle al mundo su marca de vinos, cervezas o, también, tequila, como Diego Boneta, y diferenciarse en el mercado no sólo por lo orgánico y lo artesanal sino por la personalidad que se esconde detrás de este nuevo producto.

Diego Boneta no sólo vive una de las mejores etapas como actor después de interpretar a uno de los grandes exponentes de la música en español, Luis Miguel, en su serie biográfica, sino también en los negocios, donde hará su debut con el lanzamiento de su propia marca de tequila.

El actor confesó que su marca saldrá al mercado en pocas semanas, sumándose a la lista de famosos que han incursionado en esta faceta como Kate del Castillo, Kendall Jenner, George Clooney o Dwayne Johnson, The Rock. Durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, al actor y cantante mexicano destacó que su tequila será creado bajo un proceso artesanal, y aunque no quiso revelar el nombre de su marca, descartó que ésta llevará su apellido.

Diego Boneta.

"Pronto voy a estar lanzando mi tequila, no se va a llamar Diego Boneta, para mí lo importante es que sea un tequila mexicano, hecho en Atotonilco, en Los Altos (de Jalisco), tenemos nuestra propia destilería. Se lanzará en México primero”, explicó el protagonista de la película El padre de la novia.

Hace unos días, corrieron rumores de que el actor tenía algunos problemas con el consumo de alcohol, luego de que se viralizó un video en el que aparece en un karaoke cantando los temas de Luis Miguel muy desafinado y con una copa en la mano, sin embargo, en la plática con los medios Diego negó dichas versiones. "No, para nada, no, no, no, cero problemas de alcohol, nada más fue una noche donde estaba con mis amigos, en un cantobar, yo veo un micrófono y me subo a cantar", reveló.

Diego Boneta.

Por otra parte, Diego Boneta está abierto a colaborar con Belinda, con quien dice tener una amistad de hace muchos años. "No es algo que tenía contemplado, pero uno nunca sabe, lleva siendo amiga mía y la llevo conociendo muchísimos años, entonces no es algo que tenga contemplado, pero cosas pueden salir", dijo.