Colin Farrell admitió que sufrió momentos traumáticos durante el rodaje de 13 vidas

Los dobles de riesgo pertenecen cada vez más a algo del pasado. Hoy el desafío es que cada actor pueda interpretar todas sus escenas, incluso aquellas peligrosas en las alturas más extremas o en el fondo del océano con 60% de oxígeno. En este sentido, el aclamado director Ron Howard (Han Solo: Una historia de Star Wars) está de vuelta con su más reciente película: 13 vidas, cuyo protagonista estelar es Colin Farrell. El thriller sigue una historia real ocurrida en 2018, donde los miembros de un equipo de futbol quedaron atrapados en una cueva tras una tormenta inesperada.

El rescate de dicho grupo se volvió una de las historias más mediáticas de aquel año y, evidentemente, cuenta con escenas muy intensas. Sobre esto habló Colin Farrell, uno de sus protagonistas, quien experimentó traumáticos momentos durante la filmación de la cinta.

Fue durante la promoción de 13 vidas, Farrell explicó qué tan complicado fue filmar las escenas bajo el agua situación que le causó ataques de pánico: “Tuve algunas escenas realmente atemorizantes bajo el agua. Tuve que decirme: Relájate. Estás bien. No hay nada de qué preocuparse. Tu tanque está bien. Tienes un 60% de oxígeno. Solo relaja tu respiración”.

Colin Farrell en 13 vidas.

Aunque muchas producciones con escenas complicadas utilizan equipos de stunts, Farrell decidió hacer sus propias escenas de riesgo. Esto se debe a que Viggo Mortensen, quien también forma parte de la cinta, realizó sus propias escenas y lo inspiró. “No podía dejar que Viggo se llevara toda la gloria. Podría culparlo por la decisión pero, tú sabes, me pagaron por hacer esto. Si Viggo está dentro, yo también”.

Lo más impresionante de 13 vidas es que se filmó en escenarios reales y construcciones especiales de pequeñas dimensiones, todo para transmitir el realismo de la historia. Incluso el director Ron Howard mencionó que la filmación representó un reto por lo mínimo del espacio. Otro detalle que contribuye al estrés de la cinta es que las escenas son bastante largas y la tensión se a construyendo segundo a segundo, sin cortes cada pocos segundos.

Esto también fue un gran motivo de estrés para Farrell: “En ocasiones no había superficie sobre tu cabeza, solo un techo que te llenaba de nervios y estaba increíblemente incómodo. No había luz y tú esperabas que el equipo te hablara en el megáfono para decirte que la cámara ya estaba grabando. Pero si estabas bajo el agua cuando decían “acción”, no podías oír el megáfono y todos nos mirábamos el uno al otro. Todo podía pasar, entonces hola al ataque de pánico”.

Hasta el momento, los críticos especializados han mostrado un gran apoyo a 13 vidas. La película mantiene un 87% de aprobación en Rotten Tomatoes y recibió elogios monumentales desde sus proyecciones de prensa. ¿Logrará ser una de las cintas más destacadas en la próxima temporada de premios? 13 vidas está disponible a partir de hoy en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.