Esta es la actriz que no regresará a la cuarta temporada de Sex Education

Cuando un programa cobra popularidad y comienza a ganar varias temporadas, es normal que los personajes se renueven, algunos se van temporalmente, y otros definitivamente. El servicio de streaming Netflix cuenta con un amplio catálogo de producciones que con el tiempo se han convertido en verdaderos fenómenos, como es el caso de Sex Education. Por el momento, la serie cuenta con tres temporadas estrenadas y la buena noticia para los fanáticos es que fue renovada para una cuarta entrega, aunque será muy diferente. En las últimas horas se hizo oficial la salida de una de sus estrellas y no repetirá su papel en los nuevos capítulos.

En abril de este año, Simone Ashley, quien interpretaba a Olivia Hanan, confirmó que no estaría de regreso para la cuarta parte del programa: "Me preguntan esto todo el tiempo, pero no. Ahora soy una chica Bridgerton", dijo en una entrevista al ser consultada. Unos meses después, fue Patricia Allison, conocida como Ola en el show, quien reportó que tampoco estará de vuelta, explicando que han surgido nuevas oportunidades para ella.

De acuerdo al reporte de The Radio Times UK este lunes, recopilando declaraciones de una entrevista con The Daily Star, la actriz Rakhee Thakrar confirmó que no volverá a la temporada 4 de Sex Education. En la ficción, interpretó a la profesora de inglés Emily Sands, pero lamentablemente para los fans no tendrá más participaciones dentro de la trama, aunque por el momento no ha explicado una razón específica.

Sobre su salida, Thakrar comentó: "No soy parte de la nueva serie. Realmente no puedo decir por qué. Pero estoy muy orgullosa del programa y agradecida de haber sido parte de algo tan importante. No hay nada malo en Sex Education". Si bien no se ha revelado un motivo, se cree que el personaje ha sido descartado ante la culminación de la tercera entrega que vio a Moordale cerrar, por lo que habrá muchas modificaciones en el programa.

Rakhee Thakrar como Emily Sands en Sex Educacion.

Así como Simone Ashley, Patricia Allison y Rakhee Thakrar, hace algunas semanas Tanya Reynolds también hizo oficial que no retornará a la temporada 4 de Sex Education, comentando principalmente que se trataba de una progresión natural de las series y la cantidad de personajes, pero que iba a extrañar encarnar a Lily. El rodaje de la cuarta entrega está programado para comenzar en los próximos meses y por el momento no hay fecha de estreno.