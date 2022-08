¡Confirmado! Tras diez años de ausencia, t.A.T.u regresa a los escenarios

Los solistas o bandas que logran marcar un momento en la historia por su aporte al mundo de la música, tan diferente como original, generan una añoranza muy grande en sus fanáticos, y es muy difícil que éstos no ansíen su regreso para volver a vivir momentos únicos en los shows en vivo o simplemente en el living de su casa escuchando canciones nuevas.

Fue hace más de 20 años cuando el dueto musical proveniente de Rusia, t.A.T.u, se convirtió en un fenómeno mundial con sus éxito All The Things She Said y Not gonna get us. Aunque la agrupación se separó oficialmente en 2011 y algunos años después se reunieron en varias ocasiones para ofrecer algunos shows, muchos fans mantuvieron viva la esperanza de que las artistas se volvieran a cantar juntas en un escenario.

Tal parece que el deseo de sus seguidores se cumplirá ya que finalmente Lena Katina y Julia Vólkova regresarán nuevamente para dar un concierto el próximo 3 de septiembre en Minsk, Bielorrusia. El concierto se llevará a cabo en un evento musical organizado por la AMC Fight Nights, una organización de artes marciales proveniente del territorio ruso, siendo t.A.T.u. la banda que cerrará la celebración.

t.A.T.u

Si bien la agrupación no ha dado más detalles sobre su futuro, los seguidores de la agrupación esperan que este concierto sólo sea el inicio para alguna gira o algo más, debido a que desde el año pasado los rumores sobre una reunión ya comenzaban a tomar fuerza. Esto luego de que en octubre del 2021, se hizo viral una declaración donde Lena Katina respondía a una fan a través de un video en Instagram. La cantante dijo que habría un tributo a su antiguo proyecto musical y este se daría en la primavera del 2022. Incluso Lena preguntó al público qué artistas o DJ’s invitados les gustaría ver

t.A.T.u representó a Rusia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2003, quedando en tercer lugar, a tres puntos de coronarse campeonas de esa edición. En el documental del mismo año Anatomy of t.A.T.u. el dueto dejó en claro que no eran lesbianas, que esto era solo una imagen publicitaria idea de su mánager.

A finales de marzo del 2009 las chicas anunciaron en un comunicado que t.A.T.u. se separaban y que querían desarrollar sus carreras como solistas. Agradecieron a sus fans por todo el apoyo que les brindaron durante diez años, y se publicó de manera virtual su último disco, un álbum de remixes titulado Waste Management Remixes.

t.A.T.u

Entre 2012 y 2014 se volvieron a reunir en ocasiones especiales como para actuar en La Voz en Rumania y en 2014 en los Juegos Olímpicos en Rusia. En octubre de 2021 ambas cantantes confirmaron el regreso del grupo para marzo/abril de 2022 con un concierto en Moscú para celebrar los veinte años del grupo, sin embargo, no se concretó debido a una pelea entre sus integrantes.

¿Qué sucedió con las integrantes de t.A.T.u?

Muchos se preguntan qué fue de sus vidas de Lena Katina y Julia Vólkova, integrantes de t.A.T.u. Desde que el grupo terminó, ambas siguieron ligadas al mundo del espectáculo. Al mismo tiempo que desarrollaron su etapa personal como mamás.

Lena Katina actualmente tiene 37 años, se casó, se divorció y tuvo un hijo. Cambió su lugar de residencia y se fue a Los Ángeles para seguir con su carrera como solista. La cantante llegó a colaborar con la agrupación mexicana Belanova en 2011 gracias al tema Tic-Toc. También ha contribuido con algunas causas de caridad. Compartió su canción Keep on Breathing, apoyando a los niños afectados por el tsunami que azotó Japón en 2011. Otras de sus participaciones fueron en la campaña de 2008 Eyes To Eyes. Women Against AIDS y en el evento del Día Mundial de la Tuberculosis. t.A.T.u

Por su parte, Julia Vólkova, también 37 años, se embarazó de su primer hijo en 2004, antes de que se desintegrara t.A.T.u, y hoy es mamá de dos niños. Su carrera musical la puso en pausa luego de que le detectaron cáncer en la tiroides en 2012. Fue sometida a una operación que le afectó el nervio vocal y, por ello, perdió la voz. Uno de sus sencillos más recordados fue All because of you.