Beyoncé sigue generando polémica, ahora con una de sus nuevas canciones señalada de ‘discriminatoria’

Los fanáticos esperaron por mucho tiempo que Beyoncé lanzara nuevo material de estudio, pero tal vez la espera podía alargarse un poco más, ya que el resultado de lo último que escuchamos envolvieron a la artista en una serie de controversias que lo único que hicieron es traerle problemas y críticas negativas.

El esperado nuevo disco de Beyoncé salió al mercado rodeado con críticas de todo tipo. Primero fue la filtración del disco un par de días antes de lo previsto, a lo que siguieron las acusaciones de plagio y robo por parte de la cantante y compositora estadounidense Kelis, a quien no le ha hecho ninguna gracia descubrir que su canción Get Along With You fue utilizada como sample en el tema Energy de la estrella de la música sin avisarle antes.

El último problema de cabeza para Queen B se dio por culpa de la letra de Heated, que incluye un término que se usa a menudo para referirse a pacientes con parálisis cerebral de forma despectiva y que cae en esa categoría de palabras que al día de hoy se consideran políticamente incorrectas en cualquier contexto.

La comunidad de personas con discapacidad se le echó encima por utilizar un vocabulario que contribuye a reforzar las actitudes negativas hacia sus miembros en su álbum Renaissance. Lo que resulta más extraño es que lo ha hecho poco después de que Lizzo tuviera que disculparse por hacer exactamente lo mismo en su sencillo GRRRLS. O bien Beyoncé no estaba prestando atención a lo que ocurría en la industria discográfica, o pensó que a ella no se le aplicaban las mismas normas.

En cualquier caso, Beyoncé, al igual que su compañera de profesión, escuchó las críticas y se arrepintió por el producto final que tuvieron que escuchar miles de fan (y otros no tan fans de la cantante). Ahora confirmó que volverá a grabar la canción Heated para eliminar este término, y también prometió que no era su intención ponerlo en un contexto intencionadamente dañino.

Está claro que la artista no tuvo intenciones de herir a nadie y lejos está de generar polémica con su música que es lo que mejor sabe hacer. Lo grandioso es que supo reconocer su error, pedir disculpas y, más tarde, retractarse por el mal momento y las sensaciones negativas que hizo sentir a gran parte de su público.