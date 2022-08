El requisito de Chris Pratt para volver a una segunda temporada de La lista terminal

Algunas producciones se estrenan en las plataformas de streaming tímidamente, sin presumir ni generar grandes expectativas y terminan siendo un éxito rotundo. Un ejemplo de ello fue La lista terminal, esta serie de una temporada se encuentra en Prime Video y es protagonizada por el actor Chris Pratt, quien tiene muchas ganas de que la historia continúe, pero antes pidió que se tenga en cuenta una condición, sobre todo, para preservar su salud.

Sin una gran campaña de promoción o una base de fans establecida, Chris Pratt se anotó un éxito con La lista terminal. La serie original de Prime Video se ha posicionado en el top 10 de las series más vistas, además, ha logrado muy buenos comentarios en el público. Esos factores parecen ser suficientes para que la compañía le dé luz verde a la temporada 2 de La lista terminal, sin embargo, hay más variables en consideración.

Chris Pratt en La lista terminal.

La lista terminal está basada en una novela del mismo nombre escrita por Jack Carr, ex integrante de la Marina. Además de tener ese trasfondo, Carr es uno de los productores ejecutivos de la serie, por lo que está muy bien enterado de los planes que se tienen. En una reciente entrevista para Daily Mail, Carr habló sobre lo que se tiene en mente. “Chris Pratt quiere hacerla (una segunda temporada), Amazon quiere hacerla. Pero todo podría desmoronarse. Sería una serie de ocho capítulos basada en el segundo libro: True Believer. Ya veremos.”

Sin embargo, aun cuando todos los elementos estén alineados, Chris Pratt tiene peticiones especiales. Su estatus como uno de los actores más rentables de la actualidad le permite hacer ciertas solicitudes a las producciones donde trabaja. En el caso de La lista terminal, el actor buscaría reducir su carga de trabajo, algo en lo que el equipo de productores está de acuerdo.

“La vez pasada casi matamos a Chris Pratt. Él cargó con todo el peso de la serie en sus espaldas, pero nunca se quejó ni una vez. Prácticamente él estaba en todas las escenas. Fue un montón de trabajo. He estado trabajando en un par de subtramas para quitarle un poco de presión en la próxima serie”, añadió Carr.

Chris Pratt en La lista terminal.

En su momento, Chris Pratt fue cuestionado sobre si le gustaría volver a interpretar este demandante personaje: “Por supuesto. Soy un gran fan de los libros. He leído los cinco. Recién terminé In The Blood. El tiempo lo dirá, pero sería fantástico, amo este personaje y la historia se pone mejor. Amo los lazos que creé con el equipo creativo al hacer esto y amaría seguir con ellos. Solo es cuestión de cuándo puedo adentrarme en esto”, comentó. Actualmente, Jack Carr se encuentra escribiendo el sexto libro de esta franquicia. Así que si todo sale bien, podríamos tener entregas de La lista terminal por muchos años más.