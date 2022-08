Ezra Miller se reunió con Warner Bross. para evitar la cancelación de The Flash

Si de actores polémicos hablamos, en los últimos meses ha resonado fuertemente el nombre de Ezra Miller a quien pudimos ver en películas como Animales Fantásticos, Tenemos que hablar de Kevin o Las ventajas de ser invisible. Miller interpretó en el Universo Extendido de DC a The Flash, pero por acusaciones y denuncias en torno al actor la película con fecha de estreno para el próximo año podría peligrar su lanzamiento.

En medio de una semana clave para DC con proyecciones fúnebres para Batgirl y retrasos en los estrenos de ¡Shazam! y Aquaman, otro evento importante tuvo lugar en las instalaciones de Warner Bros. Pictures: Ezra Miller se reunió con los altos mandos del estudio para retirar de la mesa los planes de cancelación de The Flash. The Hollywood Reporter dio a conocer que el miércoles pasado Ezra Miller y su agente Scott Metzger visitaron las oficinas de Michael De Luca y Pamela Abdy, copresidentes de Warner Bros. Pictures.

Aunque no se conocen a profundidad los detalles de la reunión, el actor habría reafirmado cara a cara su compromiso para mantener un buen comportamiento, a la par de disculparse por llamar la atención de forma negativa sobre la producción y la compañía. Todo ello para que la película pueda estrenarse como está previsto.

Ezra Miller quiere evitar la cancelación de The Flash.

Según el artículo, la estrella de 29 años nunca tuvo inconvenientes con estar constantemente en los encabezados por su conducta errática. Sin embargo, se asustó cuando escuchó que The Flash podría ser cancelada por ello. “(A Ezra Miller) le importa mucho The Flash. Es uno de sus personajes favoritos para interpretar”, dijo una de las fuentes. ¿Qué ocurrió? Ezra Miller prometió buscar ayuda profesional y enderezar el rumbo. Ésta sería la misma promesa que exteriorizó en una declaración a los medios el pasado 15 de agosto:

“Habiendo atravesado recientemente por un momento de crisis intensa, ahora entiendo que estoy sufriendo de problemas complejos de salud mental y he comenzado un tratamiento. Quiero disculparme con todos a los que he alarmado y enfurecido por mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida”.

Ezra Miller en The Flash.

El reportaje concluye mencionando que el estado de ánimo interno con respecto a The Flash es más optimista de lo que ha sido en mucho tiempo. The Flash está programada para llegar a los cines el 23 de junio de 2023.