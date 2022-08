El problema de salud de Sarah Michelle Gellar, la actriz de Buffy, la cazavampiros

La carrera de Sarah Michelle Gellar comenzó cuanto tenía tan solo cuatro años de edad, tras ser descubierta por un agente en un restaurante de Manhattan. A las dos semanas, ya había conseguido su primera película para televisión, An Invasion Of Privacy.

Sin embargo, el gran salto a la fama vino gracias a su papel de Kendall Hart en la serie All My Children, que le permitió ganar su primer premio a Mejor actriz joven en una serie de drama. Pero luego llegó Buffy, la cazavampitos, que le dio una popularidad inmensurable a nivel mundial.

Sarah Michelle Gellar en la época de Buffy.

Sarah Michelle Gellar se convirtió en Buffy durante siete temporadas, desde el año 1997 hasta el 2003. Gracias a eso llegarían películas que marcaron una generación, como Sé lo que hicieron el verano pasado o Scream 2.

Pero no todo fue tan fácil en su vida. Cuando era tan solo una niña de siete años, en 1984, su padre se fue de casa y no volvió a saber de él hasta el 2001 que le avisaron que había muerto. “De mi padre no tengo una imagen. No estoy siendo evasiva con él, es que simplemente es así, tengo poco para decir”, dijo alguna vez al respecto.

Sin embargo, lo más difícil para Gellar es lidiar con la enfermedad que padece, que afecta sus huesos y le provoca fuertes dolores. Esto la llevó en varias ocasiones a no poder aceptar proyectos o tener que abandonarlos.

Hace muy poco se refirió a cómo es vivir con escoliosis y cómo eso perjudicó su carrera: “Tengo escoliosis grave. Me la descubrieron en la adolescencia, pero segura ya la tenía y empeoró con el uso de la mochila. En aquella época éramos tan inconscientes de las modas que la usábamos en un solo hombro. Creo que todas las chicas con las que crecí seguro tienen los mismo”.

Sarah Michelle Gellar en la actualidad.

En varias oportunidad, Sarah Michelle Gellar tuvo que pedir ante la posibilidad de aceptar un nuevo desafío actoral, no hacer escenas con movimientos bruscos y fueron varias las veces que la rechazaron por eso, todo a causa de la curvatura que tiene en su espalda que cada año se agrava más.