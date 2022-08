Demi Lovato reveló que se sentía muy incómoda con la exigencia de ser una ‘estrella pop hiper femenina’

La adolescencia debe ser la etapa más difícil por la que transita una persona. No sólo por el hecho de aceptar ‘crecer’ y transformarse en un adulto que debe tomar sus propias decisiones sino también porque es un momento de puro descubrimiento, tanto de lo bueno como de lo que no está tan bueno. Imagínense ser una estrella en pleno ascenso, expuesta al público a diario a la que todo el tiempo se le está exigiendo. Por eso, los primeros años de la carrera de Demi Lovato no fueron fáciles, ella lo reconoce pero también lo puede contar como una faceta superada de su vida que fue necesario atravesar para aprender y crecer.

Demi Lovato reveló recientemente que se sentía incómoda durante los primeros años de su carrera -cuando era representada como una mujer fatal- y criticó a su antiguo equipo de trabajo en su canción Eat Me. Durante una entrevista con la BBC, la cantante afirmó que durante el inicio de su carrera, "todo el mundo quería que fuera una estrella del pop 'hiperfemenina'", algo que le resultaba profundamente incómodo.

"Me presentaba en los escenarios con leotardos y tacones de aguja y eso nunca me ha resultado cómodo. Así que 'Eat Me' es una canción en la que hablo de lo cansada que estoy de alimentar al público con una cuchara. Esa canción es básicamente como decir: 'Esto es lo que soy, tómalo o déjalo'".

Durante la promoción de su nuevo álbum Holy Fvck, la artista de 30 años contó que comenzó a beber y a consumir drogas cuando era apenas una preadolescente, porque fue "intimidada y buscaba una vía de escape". La ex estrella infantil contó cómo robaba alcohol a su padrastro de forma regular, durante su adolescencia, antes de probar la cocaína cuando tenía 17 años.

"Empecé a experimentar cuando tenía 12 ó 13 años. Tuve un accidente automovilístico y me recetaron opiáceos. Mi madre no pensó que tendría que esconder los opiáceos a su hija de 13 años, pero en ese momento yo ya estaba bebiendo. Me habían acosado y buscaba una vía de escape", aseguró la también actriz durante la conversación en el podcast Call Her Daddy.

Si bien la intérprete se mantuvo sobria por alrededor de seis años, de los 20 a los 26 años, sufrió una sobredosis casi mortal en 2018, que le causó ceguera legal y daños cerebrales, después de sufrir un ataque al corazón y tres derrames mientras estaba en el hospital.

Demi Lovato.

La estrella cumplió 30 años el pasado sábado, por lo que no pudo tener una mejor celebración que hacer oficial su nueva relación amorosa con el músico Jute$, con quien fue captada hace unos meses en unas vacaciones junto con algunos amigos y, más recientemente, tomados de la mano mientras paseaban por Nueva York. A través de sus perfil en Instagram, el músico canadiense -quien en realidad se llama Jordan Lutes- compartió una serie de imágenes y videos en los que aparece junto a Demi en una variedad de escenas, desde asando bombones en la estufa, hasta divertirse en un parque temático.

Demi Lovato junto a su novio Jute$.

"Feliz cumpleaños, nena. Eres una chica de 30 años y soy el idiota más afortunado del mundo porque puedo llamarte mía. Hacerte reír se ha convertido en mi nueva obsesión porque tu sonrisa literalmente me cura (hay una letra de una canción en alguna parte)", escribió el músico al principio de su mensaje. Y añadió: "Estoy muy orgulloso de ti, no sólo por haber sobrevivido a todo lo que has pasado, sino por haber salido adelante y haberte convertido en la persona más feliz y saludable".