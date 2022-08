La nueva estrella de Stranger Things, Jamie Campbell Bower, se sinceró sobre sus adicciones

La cuarta temporada de Stranger Things, la serie éxito de Netflix, llegó con un nuevo villano que generó todo tipo de sensaciones entre los fanáticos, Vecna. El personaje interpretado por Jamie Campbell Bower se convirtió rápidamente en el más odiado de la producción de los hermanos Duffer, pero también en una de las más grandes interpretaciones.

El actor de 33 años alcanzó gran popularidad al interpretar a Anthony Hope en Sweeney Todd y luego al sumarse a la saga Crepúsculo dándole vida a Caius, en la segunda entrega, Luna nueva. Además, fue una gran revelación su papel de Gellert Grindelwald joven en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte y en Animales Fantásticos.

Sin embargo, Jamie Campbell Bower recientemente se convirtió en noticia por algo que tiene que ver con su costado personal. El intérprete de Henry Creel reveló por medio de su cuenta de Twitter que estaba celebrando siete años y medio de sobriedad, abriendo la puerta para hablar sin tapujos de sus adicciones.

“Hace 12 años y medio era un adicto activo, me hacía daño a mí mismo y a los que me rodean, a quienes más amaba. La cosa se puso tan fea que terminé en un hospital de salud mental. Ahora tengo siete años y medio limpio y sobrio. Cometí muchos errores en mi vida, pero cada día es una oportunidad para volver a empezar, expiar los errores y crecer”, expresó.

Además, Jamie envió un mensaje de aliento para quienes pasan por situaciones similares: “Para cualquiera que se despierte y piense: ‘Dios, no de nuevo’, les prometo que hay forma. Estoy tan agradecido de estar donde estoy, estoy tan agradecido de estar sobrio. Estoy tan agradecido de ser. Recuerda, todos somos un trabajo en desarrollo”.

Su mensaje rápidamente se llenó de mensajes de aliento, apoyo y felicitaciones por haber dado batalla a algo tan difícil, y sobretodo, haber podido reconstruir su vida y alcanzar el gran éxito que tiene en su presente.

Esta no es la primera vez que Jamie Campbell Bower se refiere a temas tan personales, pero sí que lo hace de una manera tan honesta. En otras ocasiones lo ha hecho por medio de sus canciones con su banda Counterfeit, como por ejemplo en la letra de It Gets Better.