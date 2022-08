Así fue la triste vida de Raúl Velasco tras la cancelación de “Siempre en Domingo”

“Siempre en Domingo” llegó a ser el programa número uno de la televisión mexicana. Esto convirtió a Raúl Velasco en uno de los hombres más poderosos e influyentes del medio del espectáculo de ese país, ya que por el pasaba la decisión de darle la oportunidad a una artista para que su carrera despegara, o así también, “bajarle el pulgar” al que no le caía bien al polémico conductor.

La última vez que salió al aire el icónico programa fue el 19 de abril de 1998. Velasco venía arrastrando algunos problemas de salud, e incluso, en alguna ocasión debió pedir ayuda a su hija Karina Velasco para que lo apoyara en la conducción. Por su parte, el cambio de dirección de Televisa dio la estocada final, ya que al tomar las riendas de la cadena de televisión Emilio Azcárraga, buscó dan un nuevo giro a la programación y fue recortando el tiempo de aire de “Siempre en Domingo”, lo cual disgustó a Raúl Velasco, quien molesto por las decisiones de los directivos optó por renunciar.

Raúl Velasco fue el hombre más influyente del mundo del espectáculo mexicano.

De esta manera, el final del programa que servía como plataforma de lanzamientos para artistas nacionales e internacionales, fue uno de los golpes más duros en la vida de Raúl Velasco, quien de un momento a otro dejó de ser el hombre más importante de la industria del espectáculo mexicano. Esto, lo llevó a alejarse de la televisión y a pasar sus últimos años de vida sumidos en una profunda depresión.

Tras casi treinta años de estar al frente de “Siempre en Domingo”, Raúl Velasco volvió a los pocos meses con un programa de radio que ya no tuvo el éxito que experimentó años anteriores en la televisión. Así, quiso volver a la pantalla chica, pero tuvo que tocar varias puertas, lo que en una ocasión, confesó en una entrevista que eso le causaba mucha vergüenza y humillación.

Debido a los problemas de salud de Raúl Velasco y nuevas propuestas en Televisa, "Siempre en Domingo" fue perdiendo espacio.

Cabe mencionar que la cantante Crystal fue invitada al programa de radio de Velasco, y fue ahí donde el conductor le confesó sentirse triste y decepcionado por no contar con el apoyo de antes. “Yo fui a su programa, estuvimos platicando y me acuerdo que al último él me dijo que estaba muy triste porque entre su equipo había gente que sí le seguía tomando llamadas y que lo seguían respetando y que le seguían teniendo el aprecio y el cariño de cuando trabajaban con él, pero también había personas que ya lo habían desconocido y que eso a él lo tenía muy triste. Él se sentía muy deprimido y muy decepcionado, aunque no me mencionó artistas eh”, señaló Crystal.

En sus últimos años, Raúl Velasco se dedicó a disfrutar de su familia, además escribió algunos libros y participó como invitado en diferentes producciones. Meses antes de su muerte, Televisa le rindió un homenaje donde participaron gran cantidad de figuras de la farándula nacional e internacional, de esta manera, quien fuera el hombre más poderoso del medio del espectáculo mexicano, se retiró con el cariño del público y colegas.