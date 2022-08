La razón por la que Thalía pensó que era culpable de la muerte de su padre

Thalía es una de las más grandes artistas de México. Alcanzó una gran fama y popularidad a nivel internacional tanto por sus recordados éxitos como por su carrera como actriz, que la llevó a protagonizar novelas como Marimar o María la del barrio, que se trasmitieron en todo América Latina.

La cantante comenzó su carrera cuando era tan solo una niña. A los cuatro años ya había protagonizado un comercial y había comenzado sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música. Sin embargo, su infancia no fue tan especial porque su familia se vio atravesada por una terrible pérdida.

Thalía y su papá.

Cuando tenía tan solo seis años, Thalía sufrió la muerte de su padre, quien padecía diabetes. Eso la llevó dejar de hablar por al menos un año, durante el cual su madre, Yolanda Miranda, la llevó a todos los especialistas médicos y psicólogos.

Lo cierto es que tiempo después, la artista reconoció que ella se sintió culpable por lo que le sucedió a su papá y cargó con ese peso durante años. En diversas entrevistas reconoció lo importante que era para ella y la buena relación que tenían.

Desde que tiene memoria, Thalía tuvo que ver a su padre deteriorarse de a poco. Sin embargo, el hombre siempre se mantuvo unido a ella y a sus hermanas, dejándoles recuerdos de mucho amor, complicidad y cariño.

Pero un día, la mamá la llevó a despedirse porque sabían que no le quedaba mucho tiempo. Ella recuerda ese momento como uno de los peores, porque pensó que aquel día ella fue la culpable de su desenlace.

Una de las últimas fotos juntos.

"Mi mamá me llevó a verlo y ya cuando lo vi ya estaba entubado, tenía las máquinas puestas. Entonces mi mamá me cargó y me dijo ‘dale un besito a tu papi, dile cositas lindas en el oído, dile que se ponga bien, que Dios está con él’”, comenzó relatando Thalía.

“Cuando me di la vuelta para salirme haz de cuenta que todo aquello empezó a sonar, entraron los doctores gritando ‘¡Sálganse, sálganse’... y así murió mi papá”, cerro su triste relato, uno que dejaría marcado a cualquier niño de tan solo seis años para siempre.

Para ella, aquel beso y las palabras que le dijo al oido fueron el detonante de su muerte: "Recuerdo que para mí fue esa culpabilidad tan chiquita de una niñita de seis años al decir: Mi beso de amor mató al hombre que más he amado, que es mi padre”.