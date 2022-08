Estos famosos no quieren estar cerca de Angelina Jolie

Angelina Jolie es una de las celebridades de Hollywood más misteriosas, quizás. Se sabe bastante de su vida privada y al mismo tiempo no se conoce mucho. Algunos de sus compañeros la aman mientras que otros prefiere no volver verla y el público la aclama. Todo eso provoca esta actriz que ha dejado su marca en la audiencia.

Obviamente que es lo normal caerle bien a algunos y otros no tanto, pero lo que llama la atención de Angelina Jolie es que parece que no tiene punto medio. Mientras que se ha casado con algunos de sus coprotagonistas, otros se han animado a decir públicamente que prefieren no volver a verla en su vida.

Vamos a conocer a algunas de las celebridades que han expresado que la protagonista de “Maléfica” no es de su agrado.

Artistas que no quieren a Angelina Jolie

Melissa Etheridge

La cantante Melissa Etheridge salió a hablar mal de Angelina Jolie públicamente durante su divorcio de Brad Pitt.

“Me rompe el corazón que alguien tome algo tan personal como su matrimonio y su relación y sus derechos sobre sus hijos y lo haga con el mismo propósito que veo que se está haciendo”, sentenció sobre cómo la actriz y su equipo legal estaban manejando la situación.

Chelsea Handler

Allá por 2010, Chelsea Handler llegó a los titulares por lo que dijo sobre Angelina Jolie durante una presentación de comedia en vivo en Nueva Jersey.

"Ella es una destructora de hogares", dijo la comediante. "Ella puede rescatar tantos bebés de tantos países como quiera, pero no te creo... Ella da entrevistas, 'No tengo muchas amigas'. Porque eres una c$/#/”) m(#/$/, por eso".

Un punto clave para mencionar es que Chelsea Handler amiga íntima de Jennifer Aniston, quien resulta ser la ex esposa de Brad Pitt. Angelina Jolie tiene una larga lista de gente que no la quiere.

Doug Liman

Mr. & Mrs. Smith es la película que unió a Brad Pitt y Angelina Jolie, y aunque los fans de la expareja la recuerdan con cariño, el director, Doug Liman, no lo pasó muy bien trabajando con la actriz.

Liman ha dicho públicamente que la protagonista de “Tomb Raider” lo hizo sentir incómodo al dirigir, pues si a ella no le parecía algo lo expresaba de una muy mala manera y lograba transformar el ambiente del lugar de una forma negativa.

¿Qué otro “enemigo” de Angelina Jolie agregarías a la lista?