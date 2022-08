Ella es la cantante española que rechazó la propuesta de matrimonio que le hizo Juan Gabriel

Definitivamente Juan Gabriel fue uno de los más grandes artistas que México le regaló al mundo. A lo largo de su carrera escribió casi dos mil canciones y sin duda su legado musical quedará inmortalizado en sus composiciones, que fueron interpretadas por cantantes de la talla de José José, Rocío Dúrcal, Luis Miguel, entro otros.

El 28 de agosto se cumplieron seis años del fallecimiento del “Divo de Juárez”, quien se convirtió en uno de los artistas más queridos de México y el mundo, sin embargo, hubo una cantante española que lo rechazó y se negó a ser su esposa.

Juan Gabriel tuvo grandes amigas dentro del mundo del espectáculo.

Los inicios de Juan Gabriel

El nombre real de Juan Gabriel es Alberto Aguilera Valadez. Nació el 7 de enero de 1950, y cuando tenía solo 13 años de edad compuso "La muerte del palomo", que fue su primera composición. En la década de los 70’ impulsado por su talento y ganas de triunfar, viajó a Ciudad de México para probar suerte como cantante.

Cayó preso por una falsa acusación de robo, y mientras duró su encarcelamiento compuso "Me he quedado solo" y "No tengo dinero", que fueron incluidas en “Un alma joven” (1971), su disco debut.

Al salir de prisión se puso como nombre artístico Juan Gabriel, que según la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), el primer nombre en honor a un señor llamado Juan Contreras, quien le enseñó a trabajar cuando era niño y el segundo en memoria de su padre, el arriero Gabriel Aguilera Rodríguez.

A finales de los 80' Juan Gabriel le propuso matrimonio a Isabel Pantoja pero ella dijo "no".

La cantante española que rechazó a Juan Gabriel

A lo largo de su trayectoria, "El Divo de Juárez" consolidó una gran cantidad de relaciones amistosas con cantantes mujeres: Rocío Dúrcal, Ana Gabriel, Estela Núñez y Daniela Romo. Sin embargo, con la cantante española Isabel Pantoja, el “Divo de Juárez” tuvo la intención de casarse.

La cantante española, quien actualmente tiene 66 años, era amiga de Juan Gabriel. En 1984, Isabel enviudó. Su esposo, el torero Francisco Rivera, había fallecido, y de esta forma la artista se quedaba sola con su hijo Kiko.

Fue así que en una entrevista brindada por Isabel Pantoja en 2019, reveló que en 1988 recibió una propuesta de matrimonio de parte de Alberto Aguilera Valadez. "Me pidió matrimonio cuando mi hijo tenía 4 años. Quería que yo fuese su esposa, conociéndonos, aceptándonos, respetándonos los dos". Yo le dije: 'No puede ser'. Se lo dije cantando y él lo entendió perfectamente porque nuestra amistad era demasiado bonita", contó la cantante en aquel momento.