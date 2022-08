Desde la playa, Livia brito enseña su perfecta figura y deslumbra a todos

Livia Brito se tomó unas merecidas vacaciones junto a su pareja, el entrenador profesional Mariano Martínez y su mascota. Fiel a su estilo, en sus cuentas oficiales, compartió momentos de su estadía que deslumbraron a sus fans. Además en las imágenes se puede ver lo bella que luce a sus 36 años.

La nacida en Ciego de Ávila, Cuba compartió recientemente una foto de ella desde la playa que dejó en evidencia la figura perfecta que tiene. En la mencionada imagen se puede ver a la popular morocha lucir un bikini de color blanco mientras está acostada sobre una roca.

Livia Brito es una de las actrices más importantes de la pantalla chica.

La publicación tuvo miles de reacciones entre seguidores y famosos que le dedicaron mensajes elogiando lo bien que se ve actualmente. Junto a la imagen se puede leer la siguiente frase: "El cuerpo necesita descanso, la mente paz y el corazón muchas alegrías mis bebés. ¿Cómo pasarán su fin de semana?".

Hace unos días Livia Brito dio unas declaraciones que fueron tendencia en varios portales de noticias del espectáculo. La protagonista de la telenovela Mujer de nadie afirmó que "las telenovelas son el reflejo honesto de la sociedad mexicana".

Livia Brito es dueña de una brillante figura.

"Son un espejo de lo que pasa en la vida real y, justamente, ya vemos mujeres que tienen empresas, empoderadas, madres solteras que trabajan y llevan a sus hijos a la escuela, los ayudan, los sacan adelante. No necesitan de nadie, necesariamente no es así. Si tienen una pareja, bien, si están solas, también. Eso es lo que está pasando en las telenovelas, nos estamos damos cuenta de cómo salir de una relación tóxica, de lo que pasa en una situación de trabajo, del bullying y cómo salir de ahí, porque a veces estamos dentro y no nos damos cuenta", declaró Livia Brito en entrevista con MILENIO.