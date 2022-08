¿Quién es Marcus Ornellas? De actor de reparto a protagonista del momento

Marcus Almeida D’Ornellas es el verdadero nombre del actor y modelo brasileño nacido el 19 de mayo de 1982, en Caçapava do Sul, Río Grande del Sur. Comenzó su carrera como modelo a los 17 años sobre las pasarelas de Río de Janeiro, para luego, gracias a su atractivo físico y la profesión que había adoptado recorrer el mundo. Es así que una agencia de modelo vio a Marcus, quien en ese momento vivía en Italia, y lo llevó a México hace más de una década para realizar algunos trabajos. "Llegué por tres meses, pero desde el primer día dije: 'De aquí soy'. Y ya no me fui de aquí", contó el actor brasileño al medio “People en Español”.

Marcus Ornellas ha formado una familia junto a la actriz mexicana Ariadne Díaz, y se encuentra pasando por un gran momento ya que de actor de reparto se convirtió en un exitoso protagonista de telenovelas. Hoy es el galán de la producción de Televisa “Mujer de nadie”, segundo melodrama que encabeza cartel. "La verdad es que el día que llegué aquí no contaba con vivir lo que estoy viviendo ahorita. Sin embargo, lo que estoy viviendo ahorita ya lo había visualizado. Obviamente no cuando llegué, pero sí cuando ya decidí quedarme y enfocarme en la actuación y prepararme", expresó el actor.

Marcus comenzó su carrera como modelo en su Brasil natal cuando tenía 17 años.

Haciendo una retrospección de su llegada a México, dijo que si se hubiera encontrado a aquel Marcus joven que recién llegaba a ese país, le aconsejaría lo siguiente: "Yo creo que le diría al Marcus de hace algunos años: 'Sigue adelante, que no te dé miedo, todo va a estar bien'”.

El debut

En 2013, Marcus tuvo una de sus primeras oportunidades en el mundo de la actuación formando parte del elenco de la telenovela de Televisa “Libre para amarte”, que era protagonizada por Gloria Trevi y Gabriel Soto. No obstante, ya había actuado en el melodrama “Dos hogares”.

Hoy Marcus Ornellas es el protagonista de la telenovela de Televisa "Mujer de nadie".

Telenovelas varias

Fue así que Marcus comenzó a tener pequeñas participaciones con papeles secundarios en diferentes producciones de Televisa como “A que no me quedas” (2015), “Muchacha italiana viene a casarse” (2015) y “Despertar contigo” (2016).

En 2018, su carrera tomó un nuevo impulso al interpretar a “Porfirio Corona”, el antagonista de la telenovela de Telemundo “Falsa Identidad”, en la que compartió créditos con Camila Sodi, Luis Ernesto Franco y Samadhi Zendejas, entre otros. Esto lo llevó a conseguir una participación especial en “Rubí”, la nueva versión de este melodrama donde volvió a trabajar con Sordi.

El salto

El año pasado protagonizó la telenovela “Si nos dejan”, con la cual su carrera dio un salto, ya que su participación en esta producción fue un éxito rotundo que lo posicionó en el gusto del público.

Sin lugar a dudas, hoy el actor brasileño vive uno de los mejores momentos de su carrera. "Estoy contento, feliz con las bendiciones que Dios me ha dado en estos últimos años, que han sido muchas; entre ellas estar protagonizando por segunda vez en Televisa y en menos de un año en un horario estelar", asevera el galán de "Mujer de nadie".