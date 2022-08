Itatí Cantoral presume su amistad con Selena Quintanilla compartiendo una foto inédita

Hace 27 años que Selena Quintanilla ya no está, pero a pesar de esto, sigue siendo una de las cantantes más queridas de la industria musical. Esto lo demuestra la actriz mexicana Itatí Cantoral, quien compartió una fotografía inédita junto a la “Reina del Tex-Mex” presumiendo de su amistad.

Pocos conocían la faceta actoral de Selena, y a través de esta reciente publicación de Cantoral, se puede descubrir que ambas artistas coincidieron en la telenovela “Dos mujeres, un camino”. Esta producción fue grabada en 1994, un año antes de que la cantante fuera asesinada por su asistente Yolanda Saldívar, donde Selena realizó una participación especial.

Itatí Cantoral sentía mucho aprecio y admiración por Selena Quintanilla.

Quintanilla se encontraba en la cima de su carrera, y comenzaba a realizar pequeñas participaciones en el ámbito de la actuación. Es así que tuvo su momento a lado de varias estrellas que eran parte del elenco de este melodrama como Laura León, Erik Estrada, Bibi Gaytán y Bronco. Cabe destacar, que Selena mostró su talento actoral en sólo tres episodios de “Dos mujeres, un camino”.

Itatí Cantoral comparte foto inédita Selena Quintanilla

Itatí utilizó sus redes sociales para compartir con sus más de dos millones de seguidores esta sorpresa, una foto inédita donde se la ve abrazada junto a Selena Quintanilla. "¡Recordando a mi hermosa amiga, Selena! Que en paz descanse. Sigue viva en su música", escribió la actriz.

Itatí y Selena coincidieron en las grabaciones de la telenovela "Dos mujeres, un camino".

Como era de esperarse, los fans reaccionaron a la publicación festejando este homenaje que hizo la actriz a la cantante. "Qué hermosura de recuerdo", "¡qué honor! ¡qué bellas!", "¡qué carita tan hermosa!", "¡súper foto! Guapísimas", "par de reinas", "qué bonita foto mi bella, Itatí, junto a nuestra reina Selena", fueron algunos de los comentarios que escribieron los seguidores de Cantoral.

Asimismo, Itatí Cantoral ya había hablado de cómo fue trabajar al lado de la cantante, a quien no dudó en llenar de halagos. "Pensábamos que iba a llegar como típica estrella que no iba a saludar a nadie, con sus 50 mil guaruras, que no te le podrías acercar. De repente vemos a una hermosa muchacha, con un cuerpazo, que saluda a todo el mundo de beso y que empieza a platicar; nos quedamos fríos de que Selena era una gran persona", reveló Itatí en su momento.